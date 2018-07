Enrico Vanzina fa sorridere e commuove la Palazzina Azzurra

"Era tutto per me" - l'addio di Enrico Vanzina al fratello : Il suo mondo era tutto lì, oltre alla moglie, alle figlie e ad altri parenti. " Senza di lui sono spezzato - ha confidato Enrico - Siamo sempre stati insieme, dall'infanzia ad oggi, lui era tutto per ...

Carlo Vanzina - le ultime parole al fratello Enrico prima di morire : 'Stai tranquillo...' : Enrico Vanzina al Messaggero racconta un aneddoto toccante sul fratello Carlo, deceduto ieri a Roma dopo una malattia. 'Pochi giorni prima che la sua malattia peggiorasse, anche se affaticato dalle ...

La lettera di Enrico Vanzina al fratello Carlo : "Era il mio miglior amico - un gran signore" : "Per me, Carlo era tutto". Così Enrico Vanzina, in una lettera, riportata dal Messaggero, dedicata al fratello Carlo, morto all'età di 67 anni domenica 8 luglio.Era mio fratello, era il mio migliore amico, era il mio confidente e io il suo, era il mio alter ego nel lavoro. Siamo stati insieme praticamente tutti i giorni della nostra esistenza, prima da piccoli, poi da adolescenti, poi lavorando insieme. Carlo è stato il mio ...

Cinema - addio a Carlo Vanzina : con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'italiana : In oltre quarant'anni di attività, dai cinepanettoni all'ultimo tributo a Napoli, ha raccontato i cambiamenti della nostra società

