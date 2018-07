Energia solare | una sfida cruciale contro il cambiamento climatico

Un’auto italiana ha fatto 2.735 chilometri solo con Energia solare : Sull’asfalto rovente dell’Oregon l’Italia conquista il primo posto dell’American Solar Challenge, punto di riferimento mondiale per le automobili alimentate a energia solare. E con l’automobile Emilia 4, che può trasportare quattro persone a 120 chilometri orari “consumando meno di un phon”, la scuderia bolognese Onda solare impone i nuovi standard sulla ricerca e lo sviluppo di questo incredibile ...

Energia - entro il 2030 il 90% delle fonti sarà rinnovabile. È tempo di fare l’Italia solare : Il nuovo governo si vanta di aver preso l’iniziativa in Europa su cose tipo immigrazione, frontiere, politica estera, eccetera. Indipendentemente da come uno la pensi su queste cose, è una cosa buona che l’Italia faccia sentire la propria voce. E allora, perché non prendere l’iniziativa anche sulle rinnovabili? Siamo o non siamo il “Paese del sole” (un po’ meno del vento, ma abbiamo anche quello). Potremmo, per una volta, smettere di andare a ...

Energie rinnovabili - triplica produzione Energia solare in Turchia : Roma, 20 giu. , askanews, La capacità di energia solare installata è aumentata da 939 MW a 2.978 MW su base annua, con un incremento del 217% secondo i dati recentemente rilasciati dall'Autorità di ...

Energia : Elettricità Futura e Anie - bene piattaforma Gse su impianti solare : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “La Strategia Energetica Nazionale conferma che la scelta a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili è irreversibile e vincente. La nuova piattaforma per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici di grande taglia rappresenta un primo passo del Gse per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di 72 TWh di produzione fotovoltaica al 2030”. A sottolinearlo in una nota sono Elettricità ...

L’iPhone X Tesla - 4000 euro e ricarica a Energia solare : Dopo aver realizzato una versione in oro a 24 carati, Caviar va addirittura oltre e lancia un iPhone X che si ricarica ad energia solare. L’azienda russa specializzata nel mondo degli accessori di lusso ha deciso di realizzare l’iPhone X Tesla – chiamata così in onore dell’azienda di Elon Musk – aggiungendo allo smartphone top di gamma di Apple una cover placcata d’oro con un pannello solare in grado di alimentare il ...

