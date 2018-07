Energia | accordo tra Sotacarbo e statunitense NETL per un futuro carbon free

meteoweb.eu

: @beppe_grillo In seno il Governo, dovreste essere già d'accordo visto che Berlusconi non molto tempo addietro si er… - OsmosysReverse : @beppe_grillo In seno il Governo, dovreste essere già d'accordo visto che Berlusconi non molto tempo addietro si er… - Partecipate01 : Energia, per #Aimag (multiutility attiva tra Mantova e Modena) accordo tra soci (21 Comuni) e sindacati: il control… - radioitaliacina : Total, accordo con il fondo cinese Nio Capital per la mobilità elettrica -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sono tutti legati al tema della deizzazione gli obiettivi dell’che, società partecipata paritariamente al 50 per cento da ENEA e Regione Sardegna, ha firmato con il National Energy Technology Laboratory (), che fa parte del sistema di laboratori di ricerca del Dipartimento dell’degli Stati Uniti. L’intesa quinquennale spazia dallo studio di attività specifiche legate alla produzione dia basso contenuto di CO2 fino all’impiego sostenibile dei combustibili fossili, con il traguardo primario perdi brevettare un sistema in grado di trasformare la CO2in metanolo ed etanolo. “Questo non è un genericoquadro, ma è un’alleanza precisa che identifica attività e obiettivi”, spiega Alessandro Lanza presidentee membro del CdA dell’ENEA. “Per noi è motivo di grande orgoglio che un’istituzione prestigiosa come ildecida ...