ENEA - accordo tra Sotacarbo e NTEL su decarbonizzazione : Sotacarbo, società partecipata paritariamente al 50 per cento da ENEA e Regione Sardegna, hanno firmato l'accordo sulla decarbonizzazione con il National Energy Technology Laboratory , NETL,, che fa ...

Security : accordo ENEA-INGV - nasce in Italia il primo centro in Europa per la protezione delle infrastrutture strategiche : nasce oggi nel nostro Paese il primo centro in Europa per la sicurezza delle infrastrutture strategiche, grazie all’accordo siglato a Roma dai presidenti dell’ENEA Federico Testa e dell’INGV Carlo Doglioni. Denominato EISAC Italia (European Infrastructure Simulation and Analysis Centre), è il primo di altri quattro centri che nasceranno nell’Unione europea[1] a supporto degli operatori delle infrastrutture e della Pubblica Amministrazione per ...