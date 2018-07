ENAC monitora disservizi a Rodi e interruzioni voli DAT

finanza.lastampa

: PASSEGGERI COINVOLTI NEI DISSERVIZI DEI SISTEMI DI ACCETTAZIONE DELL'AEROPORTO DI RODI: ENAC IN CONTATTO CON IL VET… - MD80it : PASSEGGERI COINVOLTI NEI DISSERVIZI DEI SISTEMI DI ACCETTAZIONE DELL'AEROPORTO DI RODI: ENAC IN CONTATTO CON IL VET… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)stando i casi dio edi servizio che stanno interessando scali europei e italiani, con conseguenti disagi per i passeggeri. In particolare l'Ente Nazionale per l'...