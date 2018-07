Emma Marrone in bikini su Instagram conquista tutti

Emma Marrone nella bufera : chiude una fanpage dopo l’attacco di un fan : Emma Marrone attaccata da un fan: continua il botta e risposta sui social Emma Marrone sta ricevendo numerose critiche dai suoi numerosi sostenitori. Reduce da un tour in diverse città italiane, la cantante si sta godendo il meritato relax. Lo scorso sabato la donna è stata accusata sui social da Marco, un suo fan storico. dopo averla lasciata tranquillamente finire la sua cena, il giovane le ha chiesto il classico selfie di rito. L’artista si ...

Emma Marrone tratta male i fan? La testimonianza : “Adesso basta…” : Emma criticata duramente sui social da un fan deluso Durante la serata di ieri lo sfogo di un fan di Emma Marrone ha fatto in pochi minuti il giro del web, facendo emergere un lato del carattere dell’ex coach di Amici che ancora non conoscevamo. Il ragazzo ha caricato sul suo profilo Instagram una foto molto sfocata insieme a Emma e nella didascalia dell’immagine ha affermato che moltissime volte ha tentato di giustificare il ...

Emma Marrone si mostra in costume da bagno ed elogia le sue 'imperfezioni' : Emma Marrone è in vacanza a Cefalù con un gruppo di amici e sono tante le foto che sta pubblicando sul suo profilo Instagram per documentare questa fuga in Sicilia. Uno scatto in cui la salentina posa a bordo piscina con il lato b in bella mostra è stato lo spunto per dare un'importante lezione di vita a chi la segue sui social network. Ad una ragazza che le faceva i complimenti per la sua bellezza senza filtri, la Brown ha risposto che tutti ...

