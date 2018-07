Emma Marrone accusata di essere maleducata da un fan | Quando si esagera non posso

Emma Marrone risponde ad un fan che l’ha criticata. Ecco cosa è successo! : Un altro caso fastidioso su Instagram per Emma Marrone Il follower della cantante la accusata di non avere rispetto, lei ha risposto di non meritarsi questo genere di trattamento Dopo il caso della moka che bolle sui fornelli sporchi, un altro caso fastidioso su Instagram per Emma Marrone: stavolta, la cantante salentina è stata oggetto di un post di critica pubblico, firmato dal suo fan Marco, in cui Emma veniva ripresa per una sua presunta ...

Emma Marrone canta “Estate” con il tassista romano : il duetto diventa virale : Un viaggion decisamente particolare quello del tassista romano che sui social si fa chiamare Duca40, famoso per le sue performance canore (spesso filmate e pubblicate sui social). Qualche giorno fa sulla sua auto è salita Emma Marrone e lui non ha perso occasione e ha cantato con le il brano di Bruno Martino “Estate”. Il video del duetto è diventato in poco tempo virale, anche se non sono pochi gli utenti che hanno posto ...

Emma Marrone attacca il fan dopo le dure critiche : 'Basta scrivere m***a - non lo merito' : Emma Marrone non ci sta e, dopo le pesanti accuse di un giovane fan, testimoniate in un lungo post pubblicato su Instagram, ha scelto di difendersi. La polemica è nata nei giorni scorsi dopo che un fan ha raccontato di essere stato maltrattato dalla cantante nel momento in cui le avrebbe chiesto una fotografia: il post del ragazzo ha fatto subito il giro del web e dei social ma ieri pomeriggio Emma ha voluto fare chiarezza e ha smascherato il ...

È lite social tra Emma Marrone e l’ex fan - dove sta la verità?! Le reciproche accuse su Instagram [GALLERY] : Emma Marrone attacca il suo (ex) fan che la calunnia sui social, la pugliese replica duramente al ragazzo che era (forse) solo alla ricerca di un po’ di popolarità È guerra social tra Emma Marrone ed un suo ex fan. La cantante si è sentita calunniata su Instagram quando il ragazzo, che si è professato suo fan dall’età di 13 anni, gli ha dedicato un post in cui raccontava i presunti e ripetuti atteggiamenti ostili della ...

Emma Marrone in bikini su Instagram conquista tutti : Semplicemente mediterranea: Emma Marrone, in vacanza a Cefalù con alcuni amici, si presenta più splendida che mai in bikini. La cantante salentina ha postato una foto su Instagram che è stata subito molto apprezzata dai fan. Oltre 200.000 like e tantissimi complimenti per la prova costume brillantemente superata. bikini nero, occhiali da sole e a bordo piscina, Emma con un’espressione fiera e sicura di sé, si lascia andare a questo scatto che ha ...

Emma Marrone nella bufera/ La fan page siciliana chiude : "Bye Bye Sicilia beddha" e sul ragazzo dei selfie... : Emma Marrone nella bufera: una fan page chiude i battenti e si scaglia contro la cantante salentina ponendo fine ad una storia d'amore che durava da anni.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Emma Marrone non ci sta e replica al fan arrabbiato - pubblica anche delle foto - - : Lo dico con tutto l'amore del mondo. " Camilla , @_paceyscreek, 29 luglio 2018 FINISCE COSÌ QUELLA "STORIA D'AMORE". Emma SEI RIDICOLA!!!!!!! COME NESSUNA!!!! pic.twitter.com/ALtinsnrQp " mai più , @...