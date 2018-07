Elezioni in Cambogia | favorito per la vittoria Hun Sen | al potere dal 1985

In Cambogia il partito del primo ministro Hun Sen dice di avere vinto tutti i seggi in palio alle Elezioni di domenica : Il partito del popolo della Cambogia, PPC, ha detto di avere vinto tutti i 125 seggi in palio alle elezioni che si sono tenute domenica e che sono state definite da analisti e osservatori internazionali una “farsa”. Il PPC è The post In Cambogia il partito del primo ministro Hun Sen dice di avere vinto tutti i seggi in palio alle elezioni di domenica appeared first on Il Post.

Usa : Cambogia - Elezioni non libere : 0.56 Le elezioni in Cambogia non sono state "né libere né corrette e non hanno rappresentato la volontà della popolazione". Così una nota della Casa Bianca, nella quale si manifesta "profonda delusione dalla scelta del governo di privare del diritto di voto milioni di elettori". Per questo "gli Usa valuteranno misure per rispondere alle elezioni e ai recenti passi indietro in termini di democrazia e diritti umani in Cambogia, inclusa una ...

Elezioni in Cambogia - affluenza all'80% : BANGKOK, 29 LUG - L'affluenza al voto legislativo di oggi in Cambogia, in cui la conferma in carica del premier Hun Sen è scontata, è stata dell'80,49 per cento. Lo ha comunicato poco fa la ...

La farsa delle Elezioni in Cambogia : Si vota oggi e non c'è alcun dubbio che il vincitore sarà l'attuale primo ministro Hun Sen, che ha trasformato la Cambogia in un regime autoritario