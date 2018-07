El Shaarawy | “ho parlato con la società e penso di restare alla Roma”

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Ci stiamo allenando, siamo solo all’inizio ma c’è grande entusiasmo. In una grande squadra c’è concorrenza, questo è normale e non è mai stato un problema per me. E’ il nostro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Iodi non muovermi da Roma perché qui sto bene, hocon lae col mister e sono sereno. So quello che vuole il club da me e viceversa”. L’attaccante della Roma, Stephan El, allontana le voci di un possibile addio al club giallorosso. “I miei obiettivi sono quelli di migliorare le prestazione e i gol fatti lo scorso anno e riprendermi il posto in nazionale perché ho sempre fatto parte ed è un obiettivo -aggiunge ‘il faraone’ dal ritiro di San Diego-. Il percorso che ho fatto a Roma è stato sempre in crescita, ora sto bene fisicamente, psicologicamente e quindiche ci ...