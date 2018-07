Effetto Lega a Roma | gruppo in Campidoglio e in sette municipi

Lega : 'Parma è una città abbandonata'. La replica di Effetto Parma : 'Noi al lavoro - voi doppi incarichi' - : Constatiamo che invece rimane concentrata a contrastare l'attività politica più per prese di posizione a priori, come dimostra l'accanimento mirato verso tematiche mal digerite dal proprio partito. C'...

Nel duello tra Lega e M5s - Salvini sta approfittando dell''Effetto scia' : Con questi numeri, non sorprende che il centrodestra, inteso come area politica, si rafforzi. Come abbiamo dimostrato qualche giorno fa , simulando la distribuzione dei seggi sulla base del sondaggio ...

Risultati elezioni comunali | Effetto Lega : avanza centrodestra - in affanno il M5s : avanza il centrodestra, il Movimento 5 stelle è (a sorpresa) in affanno mentre il Pd, meno a sorpresa, continua a faticare. Questa potrebbe essere la sintesi dei Risultati delle

Comunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia e gli ottimi risultati nelle due circoscrizioni di Roma al voto) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre ...

Comunali - Effetto Lega : avanza il centrodestra. M5S frena : avanza il centrodestra trainato dalla Lega, il M5S rallenta ed è ancora crisi Pd. E' il quadro politico che emerge dalla amministrative di domenica, primo test elettorale dopo la formazione del nuovo ...

Fazio e Littizzetto via dalla Rai? Che tempo che fa - ore contate Effetto governo Lega-M5S sulla tv : Il governo Lega-M5S sta per esercitare fisiologicamente la sua influenza nelle prossime nomine Rai e nella conseguente modifica dei palinsesti radiotelevisivi del servizio pubblico... Segui su affaritaliani.it

Governo - toto-ministri impazzito : Paolo Savona e l'Effetto domino su Lega e M5s - chi rischia di saltare : Spiega il Giornale che se all'Economia dovesse finire Giancarlo Giorgetti , nel ruolo di sottosegretario alla Presidenza finirebbe all'altro leghista Lorenzo Fontana , mentre Nicola Molteni rischia ...