Effetto dazi - In Cina crescono i prezzi delle Suv tedesche

L'Effetto dei dazi sull'economia - : Finanza & Dintorni I dazi continuano a essere sorvegliati speciali delle borse. Perché? Se la guerra commerciale prosegue potrebbe avere un effetto negativo sull'economia. Ecco perché le ultime notizie sono positive, anche se tanto resta da fare,.

L'Effetto dei dazi sull'economia - : Finanza & Dintorni I dazi continuano a essere sorvegliati speciali delle borse. Perché? Se la guerra commerciale prosegue potrebbe avere un effetto negativo sull'economia. Ecco perché le ultime notizie sono positive , anche se tanto resta da fare, .

Effetto dazi e il caso Alcoa. L'incognita Wall Street : Quello di Alcoa, il più grande produttore di alluminio americano con ricavi per circa 14 miliardi di dollari, potrebbe essere il primo caso lampante degli effetti negativi nella sfera “domestica” della politica protezionistica inaugurata da Donald Trump. La società ha dovuto tagliare le previsioni d

Forex - saliscendi dell'euro. Effetto BCE e guerra dazi : Sul mercato Forex, il cross eur/usd ha trascorso una giornata estremamente volatile. Il cambio si è mosso tra un un massimo intraday di 1,176 ed un minimo di 1,1693. Alla chiusura dei mercati europei, ...

Bazooka Trump sui dazi - Effetto Ronaldo al test di Borsa : LA JUVE VALE GIÀ 212 MILIONI DI PIÙ Si confermerà la legge dei mercati per cui, si sa, la regola è "sell on news", oppure proseguirà oggi in Piazza Affari l'effetto Ronaldo? La cronaca di Piazza ...

Effetto dazi - La Tesla alza i prezzi del 20% in Cina : La Tesla è il primo costruttore ad aver incrementato i prezzi delle proprie automobili in Cina a seguito dell'imposizione dei nuovi dazi d'importazione. I listini delle elettriche di Elon Musk hanno infatti subito un rialzo del 20% che andrà a coprire le nuove tariffe doganali introdotte dal Paese asiatico sui beni importati dagli Stati Uniti come risposta ai dazi appena introdotti dal governo Trump.Rincari a doppia cifra. La guerra dei dazi tra ...

Colaninno - Farinetti - Menarini... I ricconi di Borsa che tremano Effetto dazi sui Paperoni italiani : I dazi di Trump contro la Cina e l'Europa preoccupano i mercati che temono un'escalation con ricadute pesanti per il commercio mondiale e la crescita. Tra le grandi famiglie italiane, alcune sembrano al riparo avendo per tempo investito in impianti produttivi negli States, come gli eredi Agnelli, i Bombassei o i Buzzi, mentre altre potrebbero finire vedere le vendite dei loro prodotti finire nella tagliola. E' il caso di Roberto ...

Mattarella sui dazi : speriamo che minaccia non abbia Effetto : Ogni economia di ogni Paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmente per il nostro Paese". Per il Presidente Mattarella i mercati aperti sono anche lo strumento ...

Effetto dazi su Harley Davidson : parte della produzione si sposterà in Europa : La società del Winsconsin vende nel mercato del Vecchio Continente circa 40 mila esemplari l'anno , importati non solo dagli USA ma anche da altri stabilimenti nel resto del mondo. Ora si attende il ...

Effetto dazi su Harley Davidson : parte della produzione si sposterà in Europa : Dopo 115 anni di attività negli Stati Uniti, Harley Davidson annuncia lo spostamento di parte della produzione in Europa . La volontà della celebre casa motociclistica, fondata a Milwaukee nel 1903, è ...

Effetto dazi : Harley-Davidson sposta alcune produzioni fuori dagli Usa : MILANO - La guerra dei dazi innescata dagli Usa comincia a far male anche a Washington, costretta a fare i conti con la risposta europea alle misure americane contro le importazioni dall'Europa . È il ...

Effetto dazi-Trump - Borse cinesi in calo : 4.02 Le Borse cinesi accusano il colpo delle sanzioni per 50 mld di dollari annunciate venerdì dagli Usa,con l'aggiunta della minaccia appena comunicata da Trump di nuove misure al 10% su altri prodotti made in China per altri 200mld. L'indice Composite di Shanghai, alla prova dei mercati dopo il festivo, cede in avvio l'1,58%, a 2.974,09 punti,scivolando nelle primissime battute intorno ai minimi degli ultimi 21 mesi, mentre quello di ...

Listini UE spaventati da dazi USA. Effetto cedole a Piazza Affari : Teleborsa, - Finale all'insegna delle vendite per i Listini azionari del Vecchio Continente con la cautela che domina tra gli investitori per i timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ,...

Listini UE spaventati da dazi USA. Effetto cedole a Piazza Affari : Finale all'insegna delle vendite per i Listini azionari del Vecchio Continente con la cautela che domina tra gli investitori per i timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina , dopo la ...