Edison - energia dalla semestrale : Punta con decisione al rialzo la performance di Edison R , con una variazione percentuale dell'1,03%. Il gruppo festeggia il ritorno in utile nel primo semestre del 2018 e la revisione al rialzo del ...

Energia dall'acqua - lo scatto di Edison Le mini-centrali integrate nell'ambiente mettono d'accordo business e cittadini : La nuova soluzione del più grande asset manager del mondo con 6.000 miliardi di dollari gestiti è appena sbarcata in Europa, dopo il lancio negli Stati Uniti del 2017, e conta 6 fondi. Uno a ...

Edison cerca startup per le sue officine : svolta digitale nell'energia : Edison apre a Torino uno spazio polifunzionale dedicato a innovazione, ri cerca e sviluppo in campo energetico. Sguardo alle smart cities

Edison cerca startup per le sue officine : svolta digitale nell’energia : L’Energy Center del Politecnico di Torino (Foto: Politecnico di Torino) Cogliere le opportunità e le sfide future in campo energetico. Con questi obiettivi sono state inaugurate oggi a Torino, le officine Edison, un centro polifunzionale dedicato all’innovazione e alla ricerca in campo energetico. Una piattaforma nata grazie alla collaborazione tra azienda, Politecnico di Torino e istituzioni locali, che mira a coinvolgere le imprese ...