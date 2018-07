Ecco perché siamo la generazione più fortunata della storia

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Alcuni giorni fa mi sono imbattuto in una citazione del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, lo ammetto, montagna impervia, quasi inaccessibile per scalatori imberbi come me, comunque in questo caso sono riuscito per lo meno ad arrivare al campo base.In esso il filosofo dichiara che il genio non è poi così raro, ma che a esserlo sono le cinquecento mani che servono a renderlo luminoso, ovvero tutta quella serie di circostanze, tempi e modi necessari al suo disvelamento.Questi ipotetici geni inespressi Nietzsche li battezza "Raffaello senza mani". Io non so se ciò corrisponda al vero, insomma non sono convinto che ci siano tutti questi geni in giro, mentre il concetto delle cinquecento mani trova il mio appoggio, non fosse altro perché per me oggi quelle mani esistono e sono a disposizione non solo dei migliori, ma anche dei peggiori.Quelle mani sono la rete ...