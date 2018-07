Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 | 128GB e 512GB

Ritornano le offerte Trony online con iPhone 8 e Huawei P20 Lite protagonisti : Ecco i prezzi : Dopo qualche settimana di pausa, oggi 27 luglio abbiamo deciso di tornare a parlare di offerte Trony online, almeno per quanto riguarda gli utenti che stanno pensando di acquistare smartphone come i vari iPhone 8 e Huawei P20 Lite. La recentissima campagna del noto rivenditore, infatti, sarà valida fino al prossimo 2 agosto, anche se per buona parte dei device Apple e quelli Android non ci sarà un sottocosto così apprezzabile rispetto alle medie ...

Sovrapprezzi Tiscali sul roaming europeo : Ecco le soglie concesse dall’AGCOM : Tiscali si aggiunge alla lista dei gestori telefonici che si accingono ad applicare Sovrapprezzi ai servizi di roaming internazionali nell'arco dei 12 mesi successivi al 31 luglio 2018, così come previsto dalla normativa dell'Unione Europea 2015/2120. La novità, che ha visto di recente coinvolta anche la Fastweb, predispone un tetto massimo di soglie applicabili (IVA esclusa), che vi riassumiamo nello schema a seguire: 3.2 cent/minuto sulle ...

BENZINA - VIA LA TASSA REGIONALE IN ITALIA/ Ecco di quanto si riduce il costo. I prezzi praticati dai gestori : BENZINA, via la TASSA REGIONALE: l’UE l’abolisce. Ecco a quanto ammonterà il risparmio per i consumatori dopo l'intervento dell'unione europea: circa due centesimi più iva(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Rc auto 2018 - Ecco perché i prezzi aumentano : Le compagnie assicurative cercano nuovi margini dopo un lungo periodo in cui le tariffe sono sensibilmente calate

Trump ha ordinato di abbassare i prezzi del greggio : Ecco cos'è successo - : Anche se, per dovere di cronaca, non si può trascurare che non vi sono altre ragioni più o meno serie per il passaggio delle quotazioni del greggio alla cosiddetta "fascia rossa". Le scorte ...

Il RED FRIDAY di MediaWorld è fantastico : Ecco i super prezzi : Parte da MediaWorld la campagna RED FRIDAY: IL BLACK FRIDAY DELL’ESTATE che mette in sconto tantissimi prodotto e con che prezzi. Ecco le offerte migliori Ecco il Black FRIDAY dell’Estate 2018 di MediaWorld MediaWorld vuole aumentare i giorni di super sconto e dopo il Black FRIDAY invernale Ecco che lancia la campagna Red FRIDAY con una […]

La mossa europea/ Harley e jeans Levi's - prezzi in aumento. Ecco i dazi agli Usa : È in vigore da ieri la risposta europea ai dazi decisi dal presidente Trump del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. La risposta europea è meno che proporzionale. La ...

Tariffa Iliad in Italia/ La super offerta unica ma non solo : Ecco i prezzi base : Tariffa Iliad in Italia, la super offerta unica a 5,99 ma non solo: ecco i prezzi dell'azienda francese che punta a stracciare la concorrenza di Vodafone e Tim(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Prezzi e crescita : Ecco i segnali che hanno convinto la Bce a ridurre gli stimoli : Per parafrasare un noto politico italiano, si dovrebbe dire che la pacchia è finita. Il piano di acquisto di titoli pubblici che negli ultimi tre anni ha fatto risparmiare decine di miliardi di interessi su debito ai governi di tutto il continente è arrivato al capolinea. Come anticipato da La Stampa, il consiglio dei governatori della Banca centra...

Dalle sigarette ai jeans - Ecco come la guerra dei dazi farà lievitare i prezzi : Nelle guerre commerciali, non ci sono vincitori. Ma chi ci rimette più di tutti sono i consumatori e le aziende produttrici. Così, adesso che il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporre dazi sull’alluminio e l’acciaio importati da Unione Europea (l’Italia è fra i maggiori esportatori, dopo la Germania), Canada e Messico, facendo appello a «ragioni di sicurezza nazionale», l’Europa sta già preparando misure di ...

Secondary ticketing - un mercato al capolinea? Multe per chi rivende biglietti a prezzi folli - Ecco chi colpirà : Si torna a parlare del Secondary ticketing e della rivendita dei biglietti dei concerti ed eventi online acquistati tramite bot. L'Agcom avrebbe deciso di infliggere pesanti Multe ai portali di ...

Xiaomi Arriva In Italia : Ecco I Prezzi Dei Dispositivi In Vendita : Xiaomi è Arrivata in Italia! Ecco il listino degli smartphone e c’è anche lo scooter / monopattino elettrico! Xiaomi Arriva in Italia: Ecco gli smartphone Mi Mix 2S e Redmi Note 5 in offerta. Qualità, Prezzi aggressivi e un negozio a Milano Prezzi ufficiali Italiani dei prodotti Xiaomi Ci siamo: come anticipato, a partire da ieri Xiaomi è […]

Ecco i possibili prezzi di Xiaomi Mi 8 : si dovrebbe partire da meno di 400 euro : Ormai è sicuro, il nuovissimo top di gamma della casa cinese di telefonia, Xiaomi Mi 8, sarà lanciato il 31 maggio 2018. Lo smartphone, che sarà presentato insieme ad altri prodotti nel corso di un grosso evento stampa, sarà lanciato in "edizione speciale" per celebrare l'ottavo anno di vita della compagnia. L'articolo Ecco i possibili prezzi di Xiaomi Mi 8: si dovrebbe partire da meno di 400 euro proviene da TuttoAndroid.