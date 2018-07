Ecco come e perché Di Maio passa la patata bollente Ilva ai sindacati

Ecco come saranno i nuovi iPad : bordi sottili - Face Id e niente jack per le cuffie : (Foto: MacOtakara) La prossima generazione di iPad Pro potrebbe essere radicalmente diversa dalla precedente: lo sospettavamo fin da quando sono emerse le prime voci sull’arrivo della tecnologia Face ID a bordo dei gadget che saranno presentati entro la fine dell’anno, ma in queste ore un report di MacOtakara l’ha sostanzialmente confermato: l’abbandono dell’autenticazione tramite impronte digitali potrebbe generare ...

Cuore di papà : non ha i soldi per soddisfare i desideri della figlia - ma poi la sorprende così. Ecco come reagisce la ragazza : Un padre della Pennsylvania per mantenere la famiglia fa tre lavori diversi e ha confessato alla figlia di non riuscire a comprarle il vestito per il ballo del diploma. Quando però la ragazza lo viene a trovare al lavoro il padre si presenta con una busta al cui interno c’è l’abito tanto desiderato dalla figlia. Lo stupore e la gioia della ragazza per i sacrifici del padre e l’abbraccio dei due ha scaldato il Cuore del web, rendendo il video ...

Ecco come dovrebbe essere il sensore integrato nel display di Galaxy S10 : Un brevetto Samsung espone concretamente come dovrebbe essere il sensore di impronte digitali integrato nel display dei prossimi Samsung Galaxy S10. Andiamo a scoprire come potrebbe funzionare grazie anche a un'immagine esplicativa. L'articolo Ecco come dovrebbe essere il sensore integrato nel display di Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Una Vita anticipazioni : ARTURO picchiato da SIMON - Ecco come reagirà! : Le prossime settimane di Una Vita saranno difficilissime per SIMON Gayarre (Jordi Coll): come abbiamo anticipato precedentemente, Elvira Valverde (Laura Rozalen) verrà rapita dagli scagnozzi del padre ARTURO (Manuel Regueiro) poco prima di sposare il maggiordomo e tutto ciò genererà una serie di drammatiche conseguenze! Le anticipazioni segnalano che SIMON, ad un certo punto della storyline, crederà che Elvira sia partita in Turchia per sposare ...

Federer e quel particolare retroscena amoroso : Ecco come conquistò la moglie Mirka - promessa sposa di uno sceicco arabo : Curioso retroscena amoroso nella vita di Roger Federer: il campione svizzero ha conquistato la moglie Mirka ‘strappandola dalle grinfie’ di uno sceicco arabo Roger Federer e Mirka Vavrinec sono una delle coppie più amate del tennis. Eppure, Mirka era promessa sposa di un altro uomo. Roger e Mirka si sono conosciuti infatti durante le Olimpiadi di Sidney, quando la ragazza di origini slovacche ma naturalizzata svizzera era ...

Dieta anti afa : Ecco come sconfiggere il caldo restando in forma - : "Grazie alla sua composizione nutrizionale e alla sua digeribilità " spiega Giampietro " il miele si colloca tra i migliori alimenti in grado di fornire carboidrati per chi pratica sport e non solo. ...

Marito e moglie perdono oltre 200 kg - ora sono star social : «Ecco come abbiamo fatto» : Tanta Zumba e palestra, ma anche sport outdoor. Obiettivo per Lexi arrivare a 160 libbre, danny a 180.

Vetri brillanti e puliti? Ecco come pulirli : Per rendere brillanti i Vetri basta diluire nell'acqua un po' di ammoniaca e un cucchiaio di bicarbonato. In alternativa si puo' mettere l'aceto.

L’inseguimento della Polizia è da infarto : la fuggiasca viene speronata a tutta velocità. Ecco come va a finire : Carolina del Sud, una donna alla guida di un Suv nero si rifiuta di fermarsi a un controllo di Polizia e dà il via a un inseguimento selvaggio. Le pattuglie cercano in tutti i modi di fermare la sospettata che però riesce a tenere in scacco gli agenti per diversi minuti. La Polizia, per fermare il mezzo, decide di speronarlo ad alta velocità, facendolo ribaltare. La donna ventiquattrenne alla guida, sbalzata fuori dal Suv, sopravvivrà ...

Dalla mente ai reni : Ecco come il caldo peggiora le malattie : “Il caldo può scatenare il colpo di calore ma può anche peggiorare le condizioni esistenti, come malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o mentali”. A mettere in guardia, in vista delle torride giornate che ci attendono, è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che sottolinea: l’Europa “sta vivendo un’estate molto calda e si prevede che continui per le prossime settimane”. “I ...

Latte materno : Ecco come cambia la sua composizione con la crescita del bambino : Quando si allatta, specie se il bimbo è già grandino, ci si sente spesso ripetere che il proprio Latte, ormai, “è acqua“. Ma è davvero così? La composizione del Latte materno cambia col passare del tempo? E, se sì, come? Prodotto già a partire dalle ultime settimane della gravidanza, il Latte materno è un liquido vivo: è formulato appositamente per nutrire il neonato, per maturare e per modificarsi mano a mano che il bambino cresce e ...

Previsioni meteo - si vola a 40°. Ecco le città da bollino rosso. Come difendersi : Weekend bollente, poi una settimana con temperature in aumento. Temperature record in mezza Europa. Allarme, e consigli, dell'Oms Eclissi 27 luglio 2018, la Luna rossa incanta mezzo mondo Weekend al cinema: quali film vedere e perché

No Man's Sky : non gradite l'aberrazione cromatica? Ecco come risolvere : No Man's Sky è tornato a rivivere di vita propria da quando l'aggiornamento Next è stato lanciato, portando il gioco ad essere riscoperto oppure rigiocato da un certo numero di utenti. A ben due anni dal lancio, riporta VG247, No Man's Sky è infatti tra i giochi più giocati su Steam in questi giorni.Ebbene questa patch non è stata esente da piccoli problemi, e se da una parte Hello games ha provveduto a risolverne alcuni (come i conflitti coi ...