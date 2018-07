ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Eccezionale è l’Europa, non l’America. Janan Ganesh sul Financial Times spiega l'unicità europea e il bisogno di un Tocque… - gabrielanthonyp : RT @ilfoglio_it: Eccezionale è l’Europa, non l’America. Janan Ganesh sul Financial Times spiega l'unicità europea e il bisogno di un Tocque… - ilfoglio_it : Eccezionale è l’Europa, non l’America. Janan Ganesh sul Financial Times spiega l'unicità europea e il bisogno di un… - semprecnef : RT @cistannoafrega: Lezione tascabile per argomentare la #narrazionedominante pro Europa. Si suggerisce perfino di evocare l’eccezionale co… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) "Come per Darwin nelle Galàpagos, che disegnava i fringuelli per la gente a casa, esiste una ricca (se non sprezzante) tradizione di reportage in cui gli europei visitano gli Stati Uniti e ne documentano le peculiarità”, ha scritto Janan Ganesh sul Financial Times. “Alcune di queste produzioni si