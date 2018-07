“È volato giù” Tir piomba dall’alto su una strada | cosa è successo Choc sull’autostrada

caffeinamagazine

: @adialessia_ Si vede che son proprio cessa,il culo non me l’ha mai toccato nessuno,ah si qualche anno fa allo stadi… - vipera66 : @adialessia_ Si vede che son proprio cessa,il culo non me l’ha mai toccato nessuno,ah si qualche anno fa allo stadi… - ivgit : Il camion è volato giù dall'autostrada - poesannabel : Oggi devo: -fare la valigia -andare a (ri)comprare il pezzo sopra del costume che mi è volato giù dal balcone -guardare la gara -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Un incidente pazzesco e “spettacolare” che per fortuna si è svolto senza gravi conseguenze. È accaduto tutto intorno alle 8.15 sull’autoA10 Genova-Savona, uno dei tratti più pericolosi e dove si registrano molti incidenti. Poco prima di Albissola Marina, in direzione Genova, l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che ha sfondato le barriere ed è finito in un scarpata. Il camion è precipitato su unasottostante e su un piazzale utilizzato dal Comune e da una società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel tratto interessato dallo schianto sono stati posizionati dei new jersey a protezione del varco e il recupero verrà effettuato durante la notte. Il volo è stato incredibile: immaginate di vedere un tir che precipita dal ponte di un’auto… Ecco, c’è stato qualcuno che ha assistito veramente a questo ...