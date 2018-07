huffingtonpost

: È romana la migliore gelateria italiana del 2018 - HuffPostItalia : È romana la migliore gelateria italiana del 2018 - DamianoNettuno : RT @SoyLouysyana: Oggi #giornatamondialedellamicizia e io ho litigato con il mio migliore amico perché mi tratta sempre di ??. Ditemi che… - SoyLouysyana : Oggi #giornatamondialedellamicizia e io ho litigato con il mio migliore amico perché mi tratta sempre di ??. Ditem… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Estate, periodo ideale per gustare un gelato, se poi è ild'Italia meglio ancora. Sono stati resi noti i risultati del contest lanciato da il Gastronauta per votare lasulle oltre 800 in gara. I voti complessivi sono stati quasi 100.000, con 70.000 accessi unici medi al giorno sul sito.Con 8.653 voti è Il Cannolo Siciliano a Roma la migliord'Italiaby Gastronauta, che diventa anche la più votata di sempre nella storia del premio. Cannolo e pistacchio i gusti migliori. Al secondo postoNonna Papera di Cantù (Como) e al terzo posto Il Gelataio di Vicenza.Dalla quarta posizione fino alla 11, secondo la giuria popolare online, si sono posizionate le gelaterie: PasticceriaBar Winner-Gallico (Reggio Calabria), Gelaterie Leoni-Cesena, Polo Nord-Casalbordino (Chieti),La Dolce ...