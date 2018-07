E ora «rien ne va plus» A Campione tramonta l' epoca di vip e sogni

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia : “Non vedo l’ora di tornare in gruppo” : Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo ...

Usa contro Iran : la guerra di parole (per ora) sulle rotte di petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...

Volete il protezionismo in occidente? E allora noi italiani guardiamo a oriente : Roma. “Quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce muri e chi costruisce mulini a vento”. E’ con un proverbio cinese che l’ambasciatore italiano a Pechino, Ettore Sequi, ha introdotto due giorni fa la presentazione del nuovo Rapporto annuale Italia-Cina, sugli scenari e le prospettive

Allarme rientrato : Miley Cyrus e Liam Hemsworth stanno ancora insieme! : Era una fake news! The post Allarme rientrato: Miley Cyrus e Liam Hemsworth stanno ancora insieme! appeared first on News Mtv Italia.

Ittiturismo Sabor' e mari/ A Porto Budello di Teulada una vera esperienza marittima (4 Ristoranti) : Ittiturismo Sabor' e mari, a Porto Budello di Teulada si può vivere quella che è una vera e propria esperienza marittima ad ampio raggio dalla tavola al panorama. (4 Ristoranti)(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:21:00 GMT)

Subonica : «Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa» : I Subsonica annunciano ai terrestri in ascolto “8” il nuovo disco che uscirà venerdì 12 ottobre 2018 per SONY. Una notizia molto attesa che vede i Subsonica tornare insieme dopo 4 anni per un nuovo album di inediti. Le novità non sono finite, infatti la band torinese che ha da sempre un respiro internazionale, sarà protagonista dal 4 al 19 dicembre di “European reBoot2018” un tour in Europa, organizzato da Vertigo. I Subsonica si esibiranno ...

In 10 anni triplicati i turisti canadesi in Italia - ma ora crescono soprattutto i visitatori da Oriente : Entrate turistiche in aumento per l’Italia soprattutto grazie ai visitatori provenienti dal Medio Oriente e dal Far East, secondo quanto attestano i dati di Best and Fast Change, società fiorentina tra i principali cambiavalute d&rsquo...

Chelsea - Sarri firma un triennale 'Non vedo l ora di cominciare' : LONDRA - Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club inglese ha reso noto in un comunicato che l'ex tecnico del Napoli 'ha firmato un contratto di tre anni' con i ...

PlayStation Network down : nella notte tantissime segnalazioni ma ora la situazione pare rientrata : La pagina ufficiale che indica lo status del PlayStation Network parla di un servizio completamente funzionante ma in realtà continuano a esserci alcune segnalazioni di problemi e soprattutto nel corso della notte ci sono state non poche magagne per la componente online delle piattaforme Sony.Nel corso delle scorse ore davvero parecchi utenti hanno segnalato dei problemi nei servizi social, nel gioco online vero e proprio, nella lentezza dei ...

Rienzi : ancora bus a fuoco a Roma - sicurezza minata : Roma – ancora un bus a fuoco nella capitale, con un mezzo di linea Atac andato in fiamme oggi in Via Regina Elena. “Si tratta del 15mo autobus che prende improvvisamente fuoco nella capitale: un problema grave che va avanti da tempo, e che non sembra trovare soluzione”- afferma il presidente Carlo Rienzi-, “La sicurezza dei passeggeri e’ sempre piu’ a rischio a causa della mancanza di manutenzione dei mezzi e ...

Reazioni allergiche a punture di insetto in lavoratori forestali : un’esperienza italiana : Un gruppo di ricercatori italiani dell’Università di Messina ha pubblicato un articolo nel quale si riportano dati sulle Reazioni allergiche da punture di insetto nei lavoratoti forestali. I risultati hanno indicato che in questi soggetti la frequenza di anafilassi non è superiore a quella della popolazione generale, ma che si presentano più spesso Reazioni allergiche sistemiche e Reazioni locali estese. Il dato molto allarmante, registrato ...

LIVE Tour de France - Lorient-Quimper in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo tre volate ed una cronometro a squadre cambiano le carte in tavola al Tour de France 2018. Frazione piuttosto interessante e molto lunga la quinta: da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Una tappa collinare: ci saranno alcuni strappi che potranno far male. Favoriti gli uomini da classiche: spazio per i vari Sagan, Alaphilippe, Gilbert, che proveranno ad insidiare la Maglia Gialla Van Avermaet. Davvero molto insidioso il finale. ...