E' ora di fare l' autopsia del presente | «Salvini non è la malattia | è solo il marcatore»

8 ore di Suzuka - la Yamaha vince ancora : niente da fare per Jonathan Rea : Che successo per la Yamaha alla 8 ore di Suzuka: è poker per la scuderia di Iwata, che vince il titolo per la quarta volta consecutiva La Yamaha alla 8 ore di Suzuka ha dettato legge. Sono stati Michael van der Mark e Alex Lowes a conquistare il quarto titolo consecutivo per la scuderia di Iwata nella competizione valida per il Mondiale di endurance. La FCC TSR Honda vince invece per la prima volta il titolo iridato di durata. niente da ...

N'ZONZI ALLA ROMA/ Ultime notizie - il Barcellona prova a beffare ancora i giallorossi : Steven N'ZONZI ALLA ROMA: Ultime notizie. Accordo col Siviglia vicino, ma deve partire Maxime Gonalons per sbloccare l'operazione di calciomercato con il club spagnolo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:03:00 GMT)

Rai - Pd 'Faremo di tutto per impedire la presidenza Foa'. Dem e Leu si appellano a Fi. Gelmini 'Per ora il nostro voto è no' : ROMA. impedire l'elezione di Marcello Foa a presidente della Rai . Il candidato voluto fortemente da Matteo Salvini è diventato l'obiettivo polemico di Pd e Leu per via delle sue posizioni sovraniste, ...

Berta - Bocconi - : 'A Fca ora serve un partner. E deve fare in fretta' : Parla così Giuseppe Berta , storico dell'Economia, docente in Bocconi ma anche un veterano Fiat, custode della memoria all'Archivio Storico Fiat tra il 1996 ed il 2002, gli anni del primo, sfortunato,...

Lorella Cuccarini : la showgirl non vede l’ora di fare la nonna : Lorella Cuccarini, figli grandi: adesso vuole avere dei nipotini e fare la nonna Lorella Cuccarini ha quattro figli, tutti ormai cresciuti. Anche i più piccoli Chiara e Giorgio, due gemelli, sono diventati maggiorenni. Adesso Lorella Cuccarini, come riporta Gente, è pronta per fare la nonna. Con il marito Silvio Testi, ha raccontato la showgirl al […] L'articolo Lorella Cuccarini: la showgirl non vede l’ora di fare la nonna proviene ...

Genoa - Preziosi fa il punto sull’affare Favilli ancora lontano dalla conclusione : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del caso Favilli e dell’offerta proposta alla Juventus in queste ore Il presidente del Genoa Preziosi, ha parlato di calciomercato quest’oggi, sopratutto relativamente al centravanti che dovrebbe arrivare alla corte di Ballardini nei prossimi giorni. Si tratta di Favilli della Juventus, per il quale ancora non c’è però l’intesa con i bianconeri: “Favilli ci ...

Inter - Spalletti sul mercato : "Abbiamo ancora da fare. Servono 23 giocatori" : Così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport e Sportitalia a proposito del mercato nerazzurro: "I direttori stanno lavorando, queste cose si definiscono dopo aver iniziato la preparazione. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più ricco : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

“Mamma vado a fare un giro”. Poi scompare nel nulla e la paura cresce di ora in ora : Ha saluto la madre. Il sorriso di sempre e nessun’ombra sul viso. Indossava un paio di scarpe da corsa, dei pantaloncini e un reggiseno sportivo nero. Era uscita per coltivare la sua grande passione, la corsa, e liberare i pensieri. Succedeva mercoledì pomeriggio ma da quella corsa non è mai più tornata. La polizia sta cercando Mollie Tibbetts, studentessa universitaria di Brooklyn – Iowa – di 20 anni, a tappeto battuto da quasi una settimana: ...

M5s - Di Maio : “Mura? Deve dimettersi. Fare il deputato è un privilegio - giusto stare chiusi in Parlamento a lavorare” : “Non dovrebbe, doveva già” dimettersi. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del parlamentare velista, Andrea Mura, eletto nelle fila M5s, al centro di polemiche politiche per le assenze alla Camera. Le sue “sono dichiarazioni che non solo sono inaccettabili, ma bisogna considerare che i parlamentari, incluso io, sono dei privilegiati, hanno un lavoro da privilegiati con uno stipendi da privilegiati. Sono i primi che ...

Luigi Di Maio : “Sinistra vile - ha permesso a Fiat di fare di tutto e ora che Marchionne è in ospedale lo attacca” : In un'intervista concessa a L'Aria che Tira, il ministro Luigi Di Maio commenta le polemiche scatenatesi contro l'ad di Fca Sergio Marchionne: "Per me è veramente strano vedere quelli lì che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente sinistra, quelli che hanno permesso a Marchionne di fare di tutto quando era potente, adesso che invece sta su un letto in ospedale in condizioni critiche lo attaccano. Io lo trovo un ...

Niccolò Bettarini : “Volevano ammazzarmi - ma lo rifarei ancora : darei la vita per i miei amici” : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini conferma di essere stato riconosciuto dai suoi assalitori. “Volevano ammazzarmi”. Niccolò Bettarini racconta il momento dell’aggressione subita e che sarebbe potuta costargli la vita. Poi, confermando di essere intervenuto nella rissa a difesa di un amico, ammette: “Lo rifarei, darei la vita per i miei amici”. ECCO COSA ERA SUCCESSO NEL DETTAGLIO Niccolò Bettarini racconta alla Gazzetta dello ...

