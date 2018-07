E Fico incontra gli anti-Salvini | Migranti? Non puoi lasciarli in Libia

Fico incontra presidenti Commissioni : ANSA, - ROMA, 24 LUG - E' in corso a Montecitorio la prima riunione della conferenza dei quattordici presidenti delle Commissioni permanenti della Camera in questa legislatura. Annunciando la ...

Regeni - Fico incontra i genitori : “Lo Stato ha l’obbligo di trovare la verità. Presto iniziative col ministro Moavero” : “Pensiamo di assumere alcune iniziative, ma sono tutte in costruzione, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi ha ricevuto il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, e i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto. “Lo Stato ha l’obbligo di trovare la verità sull’uccisione di Giulio, lo dico da terza carica istituzionale di questo Paese” ha ...

Caso Regeni : Fico incontra genitori - Stato ha obbligo di arrivare a verità : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Continua una strada percorsa con i genitori di Giulio Regeni, ci siamo già incontrati un mese fa. Una strada che oggi continua con anche il ministro degli Esteri, Moavero”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell’incontro a Montecitorio con i genitori di Giulio Regeni a cui ha partecipato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero.“E’ stata una ...

Caso Regeni : Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, alle 15 riceverà il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la famiglia Regeni. L’incontro si terrà nello studio del presidente. L'articolo Caso Regeni: Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - Fico incontra Medici senza frontiere. Il direttore Eminente : “Grave se l’Italia seguisse l’esempio dell’Ungheria” : “Non è un momento banale per le Ong, basta pensare a quanto successo in Ungheria. Sarebbe grave se anche in Italia fossero introdotte norme analoghe a quelle di Orban, che criminalizzano chi pratica solidarietà“. Questa la denuncia di Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, che è stato ricevuto dal presidente della Camera Roberto Fico, insieme a una delegazione. Un incontro avvenuto dopo ...

Camera : Fico incontra Sviluppo sostenibile - Usb e Medici senza frontiere : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà giovedì 7 giugno alle ore 11.30 a Montecitorio il Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini e alle 17.30 Aboubakar Soumahoro, dirigente della Unione Sindacale di Base (Usb). Venerdì 8 giugno verrà ricevuta nello Studio del presidente una delegazione di Medici senza frontiere, guidata dal direttore della ...

Il Premier Conte ha incontrato Fico<br>Alle 16 il giuramento del governo : Ore 11:10 - La Camera dei Deputati ha pubblicato la foto dell'incontro tra Giuseppe Conte e Roberto Fico.Il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT #OpenCamera pic.twitter.com/z8mgDAQh5F— Camera dei deputati (@Montecitorio) 1 giugno 2018 Ore 10:30 - La giornata di Giuseppe Conte è cominciata con la visita al Presidente della Camera Roberto Fico. Il Premier è andato ...

Governo - Fico incontra Conte : “M5s-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro” : Il Governo M5s-Lega durerà cinque anni? “Non ho la palla di vetro”. Così ha tagliato corto il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, Fico incontra Conte: “M5s-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Gli sviluppatori di Below ammettono le varie difFicoltà incontrate nella realizzazione del gioco : Below, in realtà, è stato uno dei primi giochi presentati per Xbox One, nel lontano 2013, e ora eccoci nel 2018 e il gioco non è ancora uscito. Detto questo, abbiamo finalmente iniziato a sentire di nuovo i suoi sviluppatori e sembra che il gioco sia quasi completato. Quindi cosa è andato storto nel processo di realizzazione del gioco? Perché ha finito per prendere così tanto tempo? In un'intervista con la rivista withgames (numero 200), il ...

Fico e Casellati hanno incontrato Mattarella : 12:35 - L'incontro del presidente del Senato Casellati con Mattarella è durato circa 25-30 minuti. Come per Fico, nessun commento all'uscita dal Quirinale.12.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella.11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna ...

