E Boldrini attacca Salvini Lui usa slogan del Duce e aggrediscono Daisy

Laura Boldrini attacca Salvini/ “Bullo - indegno - anti-italiano - nessuno gli dà retta - spero che ai suoi figli… : Laura Boldrini attacca Salvini: “Bullo, indegno, anti-italiano, nessuno gli dà retta, spero che ai suoi figli non succeda quello che lui sta riservando a tanti bambini"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Laura Boldrini attacca M5S : “La Lega ha sottratto 49 milioni - gli alleati pretenderanno onestà da Salvini?” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca il Movimento 5 Stelle, reo di non aver preso posizione in merito alla sentenza di condanna per truffa ai danni dello Stato comminata alla Lega: "Per la magistratura la Lega di Salvini ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato, ai cittadini italiani. Su per giù la stessa cifra che si risparmierebbe col ricalcolo dei vitalizi. Immagino che ora i suoi alleati 5stelle si facciano sentire ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Combatta la mafia non Roberto Saviano' : ' Matteo Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni Roberto Saviano '. Laura Boldrini non perde occasione per attaccare il leader della Lega. Dopo immigrati e ...

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini/ Migranti - "Cadaveri in mare - che essere umano è?" : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini, tiene banco la questione Migranti: l'ex presidente della Camera contro il ministro dell'Interno su Ong, "ci sono cadaveri in mare"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:19:00 GMT)

Laura Boldrini attacca Salvini : 'Che uomo è chi dice che la pacchia finita?' : Polemica l'ex presidente della Camera Laura Boldrini contro il ministro Matteo Salvini . 'Mi chiedo che essere umano sia uno che riesce a dire 'la pacchia è finita' quando ancora ci sono cadaveri che ...

Boldrini attacca - ancora - Salvini : "Disumano - cadaveri in mare" : Un nuovo capitolo della battaglia di Laura Boldrini , e dell sinistra italiana, contro Matteo Salvini . L'ex presidente della Camera dei deputati è tornata a parlare di immigrazione e sbarchi, ...