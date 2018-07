Due nuove gare pubbliche vinte da AeC Costruzioni | lavori per oltre 4 milioni di euro

Vampyr : in arrivo Due nuove modalità nel corso dell'estate : Vampyr, l'apprezzato gioco di ruolo d'azione basato sulla narrazione e ambientato nella Londra del 1918 di DONTNOD Entertainment, riceverà un aggiornamento dei contenuti nel corso di quest'estate. Nello specifico, come riportato nel comunicato, arriveranno due nuove modalità di gioco che aggiungeranno ulteriore rigiocabilità per i giocatori "veterani" e più opzioni per coloro che non hanno ancora affondato i denti in questa oscura ...

Windows Insider : disponibili Due nuove build per Redstone 5 e 19h1 : Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due nuove build Windows 10 Insider Preview: la 17723 che riguarda gli utenti Redstone 5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelli 19h1 che hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at ...

Due nuove console da Microsoft - una solo streaming oltre a Xbox Scarlet? : Xbox Scarlett e una console solo streaming rientrano tra i progetti futuri di Microsoft. Dalle ultime indiscrezioni trapelate sembra proprio che Microsoft starebbe lavorando a ben due console per la prossima next-gen. oltre a Xbox Scarlett potrebbe arrivare anche una nuova console più economica pensata solo per i giochi in streaming. Già da diverso tempo si parlava di questa possibilità, ma adesso sembra quasi sicuro che Xbox Scarlett non sarà ...

Selinunte - scoperte Due nuove installazioni di culto - : Lo ha rivelato Clemente Marconi, l'archeologo a capo degli scavi nel parco archeologico in provincia di Trapani. Gli elementi raccolti permetteranno di conoscere "progettazione e realizzazione del più ...

Offerte Wind luglio 2018 : arrivano Due nuove promozioni per i clienti con PayPal : Due nuove promozioni Wind per chi attiva l'offerta con PayPal Offerte Wind luglio 2018: arrivano due nuove promozioni per i clienti con PayPal Prosegue granitico il sodalizio commerciale tra Wind e ...

Il Duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...

Istituite Due nuove fermate dell'Atv : Il polo fieristico ceretano è sempre più frequentato, visto che ormai non vi si svolgono solo fiere e spettacoli, ma sono attivi importanti servizi come l'Aggregazione funzionale territoriale , Aft, ...

Wind all’attacco degli operatori virtuali con Due nuove offerte speciali : Wind va decisamente all'attacco degli operatori virtuali, con due offerte dedicate agli attuali clienti Kena Mobile e di altri operatori, con la sola eccezione di PosteMobile. L'articolo Wind all’attacco degli operatori virtuali con due nuove offerte speciali proviene da TuttoAndroid.

Calcio Eccellenza Sora - Due nuove entrate nello staff tecnico : Due nuove entrate nello staff tecnico del Sora Calcio, che si arricchisce ancor di più per la prossima stagione di Eccellenza. Si tratta del secondo allenatore Luca Nardone , ex giocatore di Sora, ...

Aston Martin DB11 - Due nuove serie speciali firmate Q : Il reparto Q dell'Aston Martin ha realizzato due nuove serie speciali basate sulla DB11. La versione coupé della sportiva è stata modificata ispirandosi alle vetture classiche per creare un'edizione limitata di 20 esemplari denominata Classic Driver Edition, mentre dalla Volante è nata una one-off creata in collaborazione con la Henley Royal Regatta, della quale la Casa di Gaydon è partner ufficiale. Open top. Dopo il modello presentato lo ...

Whatsapp - introdotte Due nuove funzioni : broadcast nei gruppi e cambio numero : Le novita' riguardanti i sistemi di messaggistica sono oramai un'abitudine piacevole per gli utenti smartphone [VIDEO]. In particolar modo gli sviluppatori di Whatsapp stanno cercando di implementare al massimo il noto social network, in particolar modo riguardo ai gruppi chat. Ed è proprio dei gruppi chat che parleremo in questo articolo, sopratutto della nuova modalita' broadcast disponibile anche per i gruppi e della possibilita' di informare ...

