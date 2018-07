Due agenti della Polfer aggrediti a Porta Nuova

Lo street artist napoletano Jorit arrestato dagli agenti israeliani : il momento del fermo insieme ad altre Due persone : Ahed Tamimi, la diciassettenne palestinese in prigione da otto mesi per aver reagito ai soldati israeliani, è stata liberata. Da ieri, però, è in carcere l’artista napoletano di origini olandesi Jorit Agoch, che a Betlemme aveva realizzato un murale con il volto di Tamimi. Lo street artist è stato fermato insieme a un altro italiano e a un ragazzo palestinese. Nel video, si vede il momento del fermo da parte delle autorità israeliane. ...

Usa - il video che fa discutere : Due agenti buttano a terra un bambino di 10 anni per arrestarlo. Aperta indagine interna : Sta facendo discutere il video pubblicato su Facebook da Ariel Collins, che mostra il cugino di dieci anni, di colore, bloccato a terra da due poliziotti (bianchi) con lo scopo, o la minaccia, di arrestarlo. Il filmato è al centro di una polemica: il Dipartimento di polizia di Athens-Clarke County, in Georgia, dove è avvenuto l’episodio, sta indagando su quanto accaduto. Ieri, lunedì 23 luglio, è stata diffusa una nota che spiega che il ...

Brindisi - rapinatore morto nella sparatoria durante assalto al bancomat : Due agenti indagati : Brindisi - Sono due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato 21 luglio a Brindisi tra una banda armata che stava tentando di ...

Reggio Emilia - una casa gratis e l’auto di servizio per usi personali : Due agenti della Polizia municipale nei guai : Si comportavano da padroni di casa nel proprio ufficio di Polizia, dove da otto anni avevano messo in piedi un sistema di potere basato su aggressioni verbali a dipendenti e collaboratori, costretti anche a denunciare i colleghi sotto la minaccia di provvedimenti disciplinari, turni di lavoro sfavorevoli e ferie negate. Ma gli abusi di due agenti della municipale di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, non si limitavano al luogo di lavoro: ...

Milano - si dà fuoco davanti a pattuglia della polizia : è gravissimo/ Ultime notizie - ustionati Due agenti : Milano, si dà fuoco davanti a pattuglia della polizia: è gravissimo un giovane egiziano. Ultime notizie, leggermente ustionati e intossicati due agenti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Entra in macelleria con della benzina - poi fugge e si dà fuoco : Due agenti ustionati : È Entrato in una macelleria e ha gettato della benzina sul pavimento. Poi, mentre la polizia era sulle sue tracce, si è cosparso di liquido infiammabile e ha minacciato di darsi fuoco. Quindi, dopo una brevissima fuga...

Incendiate auto Due agenti penitenziaria : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 10 LUG - Le auto di due agenti della Polizia penitenziaria in servizio in carceri nel reggino sono state Incendiate la notte scorsa. Lo rende noto il sindacato Cosp definendo ...

Detenuto aggredisce Due agenti nel carcere di Caltanissetta : Due agenti di Polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Caltanissetta. A rendere noto l'episodio, con un comunicato, e' il segretario generale aggiunto del sindacato di categoria Osapp,...

Ancona : gli agenti eroi - ancora bagnati dopo aver salvato Due vite - arrestano spacciatore : dopo il salvataggio delle due donne che ieri mattina hanno rischiato la vita rimanendo intrappolate nella loro autovettura nel sottopasso allagato, gli stessi agenti, al rientro in Questura e completamente bagnati, hanno notato e poi arrestato uno spacciatore. I poliziotti sono stati premiati dal SIndaco e Martedì saranno a Roma per incontrare il Capo della Polizia.Continua a leggere

Salvini visita i Due agenti feriti | : Il ministro prima di lasciare l’ospedale, sulla tragedia di Sestri ribadisce: «Rispetto il dolore di una mamma, ma sto con l’uomo in divisa». E sul caso migranti: «Un governo che rialza la testa, sarò presto a Ventimiglia»

Nubifragio ad Ancona - poliziotti salvano Due donne nel sottopasso allagato : i volti degli agenti : 'Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l'acqua era arrivata al limite'. Il ...

Eroico salvataggio degli agenti : salvano Due donne sommerse dall'acqua : Le immagini fanno impressione e arrivano da Ancona. Ci sono due donne sommerse dall'acqua, intrappolate nella loro auto sotto ad un cavalcavia mentre i poliziotti cercano di soccorrerle per strapparle alla morte. Piove a dirotto. "Poverini! Papà ti prego, no!", si sente dire dall'auto di un bambino che, in quei drammatici momenti, era nell'abitacolo con i genitori mentre qualcuno riprendeva la scena con un cellulare.Il papà del bambino, infatti, ...