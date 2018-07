Dramma per la pornostar Mia Khalifa | colpita al seno da un disco durante la partita di

Incendi in California - morti e dispersi : scenario spettrale - situazione Drammatica per i “firetornado” - i Tornado di Fuoco [FOTO e VIDEO] : 1/41 ...

“Mai visto nulla di simile”. Una fiocina in testa - il Drammatico incidente per un 14enne : Una tragedia terribile, che sembrava dover avere conseguenze devastanti su un ragazzino molto sfortunato e vittima di un incidente davvero orribile. Una fiocina, infatti, gli si era conficcata nel cranio, ha bucato la maschera da sub che il giovane indossava in quel momento e ha finito per traforagli un occhio. Terribili le immagini degli esami radiologici, che hanno sconvolto anche i medici. “Mai visto niente di simile in 35 anni ...

Anna Falchi - il Dramma privato dell’attrice italiana : “non perdonerò mai mio padre” : Anna Falchi parla di un dramma della sua vita finora rimasto segreto: l’attrice italiana confessa il suo risentimento verso il padre assente Anna Falchi, attrice italiana di fama internazionale, parla del rapporto con il padre, rivelando un retroscena finora rimasto segreto della sua vita privata. La bellissima 46enne di origini finlandesi si è confessata nel programma di Paola Perego ‘Non Disturbare‘, in cui ha ammesso: ...

Migranti minorenni : prostituiti per passare confine a Ventimiglia/ Save The Children svela Dramma survival sex : Migranti minorenni: sesso per passare il confine. Ventimiglia, Save the Children "indotte a prostituirsi". In Liguria numerosi casi di ragazzine che fanno soldi offrendosi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Il Dramma di Demi Lovato - la star ricoverata in ospedale per un’overdose da eroina : Demi Lovato in overdose da eroina, l’attrice e cantautrice ricoverata a Los Angeles Demi Lovato, attrice e cantautrice statunitense, è stata ricoverata dopo essere stata trovata in overdose da eroina. La star è stata al centro delle attenzioni della stampa per la sua dipendenza da droghe e psicofarmaci, ma più volte la protagonista di questa incresciosa vicenda si è resa anche testimonial di programmi di disintossicazione, a quanto ...

Il cedimento della diga nel Laos - case e villaggi spazzati via da 5 miliardi di metri cubi d'acqua : vittime e centinaia di dispersi - si teme un bilancio Drammatico [GALLERY]

“Cara - dove sei?”. Dramma in spiaggia : non trova più la moglie - poi la macabra scoperta : “dove sei?”, questo ha urlato poco prima di fare una terribile scoperta. Tragedia nella mattinata di martedì lungo le coste friulane. Una turista in vacanza col marito ha perso la vita dopo essere annegata nelle acque antistanti le spiagge di Grado, località balneare nell’ex provincia di Gorizia. La vittima è una donna di 71 anni di origine tedesca ritrovata ormai esanime in mare. Il Dramma si è consumato in pochi minuti intorno ...

“Centinaia di morti e dispersi”. Il bilancio dell’ultimo disastro è già Drammatico : Centinaia di dispersi e un numero ancora imprecisato di morti per il crollo di una diga. I video girati sul luogo del disastro mostrano case sott’acqua fino al tetto e decine di persone tratte in salvo da soccorritori in barca. Le autorità provinciali hanno esortato il governo centrale a utilizzare tutte le agenzie statali per fornire aiuti di emergenza come cibo, acqua, vestiti e medicine. Succede a Xepian-Xe Nam Noy nel sud est del ...

Grecia - il Dramma dei turisti annegati per sfuggire alle fiamme : “Ci sono cadaveri ovunque” : La «seconda Atene» va a fuoco. Nella località delle vacanze dei greci della capitale, nella costa est verso Refina e in quella ovest a Kineta, sono divampati devastanti incendi che hanno provocato decine di morti. Il bilancio ufficiale della protezione civile è di 49 vittime, ma il numero potrebbe salire, addirittura raddoppiare, visto che negli os...

Sergio Marchionne - la ricostruzione Drammatica di cosa è successo in sala operatoria : Una voce autorevole in casa Fiat conferma la natura della malattia che avrebbe colpito Sergio Marchionne. In questi giorni si è parlato anche di “coma”, “terapia intensiva” e di “gravi complicazioni”. Dunque, che cosa è successo? Sergio Marchionne si è sottoposto davvero a un intervento alla spalla oppure c’era altro? Franzo Grande Stevens ha scritto una lettera al Corriere della Sera, ipotizzando ...

Incendi Grecia - situazione Drammatica ad Atene : migliaia in fuga - si temono morti e dispersi. Chiesto l'aiuto dell'Unione Europea

Si impicca con un paio di corde per saltare : il Dramma di Daisy - morta accidentalmente a 6 anni : È stato risolto il giallo sulla morte di Daisy Dymyd, 6 anni di Tuxford: dopo mesi di analisi e inchieste, il suo decesso è stato definito dagli inquirenti "un incidente": la piccola si sarebbe impiccata accidentalmente mentre giocava con un paio di corde per saltare.Continua a leggere