Dove Meghan Markle passerà il suo primo compleanno da duchessa

Meghan Markle perfetta - ‘annienta’ Kate Middleton ma alla fine… Non Doveva farlo! : E questa volta Meghan Markle si prende la scena. Questa volta la moglie di Harry è apparsa davvero impeccabile. Nessuno strappo alle rigide regole del protocollo, almeno nel look (sull’atteggiamento ci arriviamo fra qualche riga), e soprattutto una scelta di stile da dieci e lode. Roba da far impallidire persino la cognata, Kate Middleton, molto più avvezza agli eventi reali, dunque sempre una spanna sopra alla ...

Principe Harry e Meghan Markle : c’è una foto che non avevi mai visto nella stanza Dove la Regina accoglie gli ospiti : La Regina Elisabetta è la fan numero uno della coppia Principe Harry e Meghan Markle!Sua Maestà ha accolto un politico australiano a Buckingham Palace e nelle foto di rito si intravvede una cornice con un'immagine mai pubblicata prima dei due novelli sposi.--La foto fa bella mostra di sé sul tavolino dove passano tutti i diplomatici che vanno a colloquio con la Regina.Nell'immagine, Harry indossa un completo blu, mentre Meghan ha un vestito ...

Meghan Markle e il velo da 5 metri : «Le ricamatrici Dovevano lavarsi le mani ogni 30 minuti per non sporcarlo» : Come riporta The Indipendent , a far sognare le donne di tutto il mondo è stato soprattutto il velo di tulle di 5 metri , adornato con i fiori che rappresentano ciascun paese del Commonwealth, oltre ...

Ecco Dove vedremo Harry e Meghan nei prossimi mesi : Mentre Kate si ritira dalla vita pubblica per almeno sei mesi per godersi il piccolo Louis, per i neosposi Meghan Markle e Harry, invece, la seconda parte del 2018 sarà un periodo davvero impegnativo. Lasciato alle spalle il bagno di folla dei festeggiamenti nuziali, con Windsor invasa da oltre 200 mila persone accorse per essere presenti al royal wedding, il principe e la duchessa non potranno certo riposarsi. Del resto il matrimonio e la sposa ...

Matrimonio Harry-Meghan : curiosità - foto e Dove vedere la replica dell'evento : 7 Il 19 maggio 2018 è stato un giorno da ricordare per la monarchia britannica, si sono sposati il principe Harry e la sua fidanzata Meghan Markle. Nei canali italiani le nozze sono state mandate in onda [VIDEO] come l'evento dell'anno, se si considerano alcuni aspetti poco frivoli, lo è davvero per la svolta nella monarchia britannica che ha accettato un'attrice afro-americana, divorziata e di una famiglia umile. Le notizie sulla ...

Dove VANNO IN VIAGGIO DI NOZZE HARRY E MEGHAN?/ Luna di miele da sogno in Namibia : Matrimonio HARRY e Meghan, DOVE andranno in VIAGGIO di NOZZE i due sposini? La coppia potrebbe volare in Africa: tutti i dettagli e per quale motivo sceglieranno quella meta.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:04:00 GMT)