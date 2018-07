Doppia puntata di Temptation Island 2018 e ultimi falò | Gianpaolo e Martina usciranno

Tiki Taka radDoppia : Mediaset pensa ad una puntata domenicale (Anteprima Blogo) : Il successo dei Mondiali fa ancora effetto in casa Mediaset. Ascolti sopra ogni previsione e una copertura totale da parte della tv in chiaro hanno fatto rinascere la convinzione che per il calcio ‘free’ ci sia ancora vita.E così ecco una clamorosa idea che da un po’ di settimane si starebbe diffondendo nei corridoi di Cologno Monzese: raddoppiare l’appuntamento con Tiki Taka.prosegui la letturaTiki Taka raddoppia: Mediaset pensa ad una ...

UNA VITA radDoppia la durata - anticipazioni puntata del 12 giugno 2018 : Novità dell’ultima ora: a sorpresa, la fiction Victor Ros è stata eliminata dai palinsesti pomeridiani di Canale 5 e così, per il momento, la telenovela Una VITA raddoppia la durata (vedremo fino a quando) arrivando sino alle 15,30, orario di inizio de Il segreto. anticipazioni puntata 463 (seconda parte) e 464 (prima parte) di Una VITA di martedì 12 giugno 2018: Huertas tenta di aiutare Celia e le dice che le farà capire chi è davvero suo ...

Cavalli di battaglia - Gigi Proietti/ La Doppia parodia di Neri Marcorè (Replica Seconda puntata) : Cavalli di battaglia, Gigi Proietti: anticipazioni e ospiti replica Seconda puntata, 9 giugno 2018: Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Neri Marcorè, Max Tortora.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:10:00 GMT)

Il Segreto : cambio di programmazione - dal 19 giugno in arrivo la Doppia puntata : Il Segreto di Puente Viejo cambia la programmazione e ci regala un doppio appuntamento a partire dal 19 giugno 2018. La soap opera iberica nata dalla penna di Aurora Guerra tornera' anche nella fascia pre-serale, andando ad occupare il posto di 'Caduta Libera', il game show condotto magistralmente da Gerry Scotti, che stoppera' la messa in onda per il periodo estivo. Confermato invece il nuovo orario della puntata pomeridiana della telenovela ...

Grande Fratello 15 – Sesta puntata di martedì 22 maggio 2018 – Doppia eliminazione e primo finalista. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Molto positivi gli ascolti sinora ottenuti, con una media che sfiora il 24% di share, dati che la versione pura del programma non registrava da ben nove anni. Grande Fratello | Sesta puntata […] L'articolo Grande Fratello 15 – Sesta puntata di martedì 22 maggio 2018 – Doppia eliminazione ...

Finalisti del Grande Fratello 2018 e Doppia eliminazione : anticipazioni puntata del 22 maggio : Mancano poche ore alla diretta e alla proclamazione dei Finalisti del Grande Fratello 2018 o, almeno, al primo finalista di questa edizione del trash e delle polemiche. Barbara D'urso è pronta a prendere in mano le redini di una delle ultime puntate della sua edizione dei record ma non prima di aver annunciato che questa sera gli eliminati saranno ben due. Oltre a uno tra Simone, Danilo e Lucia Bramieri, dalla casa del Grande Fratello 2018 ...

Grande Fratello 2018 : nella sesta puntata Doppia eliminazione - il primo finalista e una ospite super sexy : Barbara D'Urso Domani in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. La Porta Rossa si aprirà per un ospite esplosivo che promette di portare un po’ di scompiglio tra le mura di Cinecittà. A Domenica Live, Barbara D’Urso ha annunciato che sarà una donna molto formosa e super sexy… Il pubblico ...

Anticipazioni Grande Fratello 2018 sesta puntata - Doppia squalifica immediata? Video : Il Grande Fratello 2018 tornera' in onda questo martedì 22 maggio [Video] con la sesta puntata in diretta televisiva condotta come sempre da Barbara D'Urso. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 ci saranno un bel po' di polemiche da affrontare e addirittura potrebbero arrivare delle nuove squalifiche dal reality show dopo quella di Baye Dame e Luigi Favoloso, i due concorrenti che ...

