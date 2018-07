Donald | affidami la Libia Conte a Washington da Trump

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) Giuseppeè arrivato aper l'atteso incontro con. Fonti di Palazzo Chigi spiegano all'Ansa che il premier si presenta consapevole del ruolo di "facilitatore" che l'Italia può assumere nei rapporti - non semplici in questa fase - tra Usa ed Europa, e forte del ruolo di leadership che l'amministrazionericonosce all'Italia nel processo di stabilizzazione della.Il premier ricorderà al presidente americano che ci sono numerosi aspetti che accomunano il Governo italiano da lui presieduto e l'amministrazione. "Sono tante le cose che ci uniscono", sottolineerà, secondo quanto riferiscono fonti di governo, mettendo in evidenza il "cambiamento" che entrambi rappresentano, oltre alla comune distanza dall'establishment e la vicinanza con le esigenze e il sentire dei cittadini. D'altro canto è stato il ...