Dl dignità | prende il via l' esame alla Camera

Decreto dignità e diplomati magistrali : il Governo prende tempo : Con l’approvazione del Decreto Dignità si attendeva una soluzione per i diplomati magistrali. Soluzione che non è arrivata. Anche la FLC CGIL ha emesso in proposito un comunicato, che riportiamo qui sotto. Decreto Dignità non risolve sui diplomati magistrali La FLC CGIL scrive sul Decreto Dignità approvato e i diplomati magistrali: “Roma, 3 luglio – […] L'articolo Decreto Dignità e diplomati magistrali: il Governo prende ...