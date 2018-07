Dl dignità | Di Maio | Provvedimento 2 0 migliorato rispetto a quello approvato dal CdM

Di Maio : nessuna pressione su Dl dignità : 14.31 "In questo decreto non c'è nessun interesse di partito, non ci sono commi nascosti che celano qualche vergogna, non ci sono favori a nessuno". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,Di Maio,intervenendo nell'Aula della Camera nel corso della discussione generale ul dl Dignità."Questo decreto- ha detto -non è nato dalle pressioni del Fmi, della Bce,della Commissione Ue,di qualche Paese e ente straniero.E' ...

Dl dignità - Di Maio : In settimana riusciamo a votarlo senza fiducia : Teleborsa, - " Io credo che questa settimana riusciamo a votarlo senza fiducia ". E' ottimista il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , parlando del decreto dignità che da oggi è all'...

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto dignità e la legge di Bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

Dl dignità - sindacati critici a metà | Camusso : non è all'altezza del nome - è decreto Di Maio : Per i sindacati il provvedimento ha "luci e ombre": bene ilcontrasto alle delocalizzazioni e alla ludopatia, meno bene il ritornodei voucher. Durissima Susanna Camusso: "La mia sensazione è che ildecreto non sia all'altezza di usare il nome dignità".

Camusso : “Decreto dignità non all’altezza del nome - è decreto Di Maio” : Il decreto Dignità non è "all’altezza del suo nome" e sarebbe più corretto chiamarlo "decreto Di Maio". A parlare è la leader della Cgil Susanna Camusso che attacca il primo vero provvedimento del ministro del Lavoro e dello Sviluppo del governo Conte:La parola Dignità è molto importante, bisognerebbe usarla con la giusta misura. La mia sensazione è che ormai il decreto non sia all'altezza di usare il nome Dignità. Quindi permettetemi di ...

Dl dignità - Padoan : “Va chiamato ‘decreto smantellamento’. Di Maio e l’Air Force Renzi? Demagogia che fa ridere” : “Decreto sul lavoro? Di Maio l’ha chiamato ‘di dignità’, io lo chiamerei ‘di smantellamento’, nel senso che smantella quello che c’è nel Paese”. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che omaggia il suo successore e amico, Giovanni Tria, con i suoi auguri di buon lavoro. E contesta duramente il decreto di dignità: “Il Jobs Act, intanto, è stato introdotto in un periodo nel quale ...

Caro Di Maio - evitate le ipocrisie. Sul Decreto dignità avete ceduto agli interessi dei più forti : Caro Di Maio, evita le ipocrisie sul cosiddetto Decreto Dignità: il passaggio nelle Commissioni Finanze e Lavoro alla Camera lo ha reso negativo per lavoratrici e lavoratori. Abbiamo riconosciuto alla versione iniziale del Decreto un'inversione di rotta, seppur modesta, dopo 20 anni di interventi di precarizzazione, in particolare attraverso il padronale Jobs Act.Ma avete ceduto alle pressioni degli interessi economici più forti. ...

Decreto dignità - Renzi come Berlusconi : “È un decreto disoccupazione - Di Maio mette in difficoltà le imprese” : Matteo Renzi come Silvio Berlusconi. Il giudizio dell’ex premier e segretario Pd sul decreto Dignità del governo Conte è praticamente identico a quello del leader di Forza Italia, che lo aveva definito “un male per le imprese, i lavoratori e l’occupazione” e aveva detto che creerà “più disoccupati e più sfruttati“. Intervistato dal Sole 24 Ore, Renzi afferma che “lo chiamano Dignità ma è un decreto ...

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere

Luca Zaia guida la rivolta veneta al decreto dignità (e a Di Maio) : La rivolta è iniziata. Industriali, imprenditori e artigiani sono sul piede di guerra. A incarnare il malessere nei confronti del governo gialloverde, che in queste ore sta partorendo il decreto Dignità, è il Veneto. Dopo che ben seicento industriali si sono schierati contro il vice premier Luigi Di Maio, il governatore leghista, Luca Zaia, si è messo alla tesa della protesta. "Non può restare così com'è uscito dal consiglio dei ministri, deve ...