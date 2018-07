Discobola azzurra aggredita | E' razzismo ma non cercavano me

ilgiornale

(Di lunedì 30 luglio 2018) Lae pesista italiana di origini africane Daisy Osakue è statanella notte a Moncalieri, in provincia di Torino. Secondo le prime ricostruzioni due uomini le avrebbero lanciato delle uova dal finestrino di un'auto, colpendola al volto intorno alle 1.30. La ragazza sarà sottoposta a un intervento per rimuovere un frammento di guscio d'uovo: ha infatti riportato una lesione alla cornea.I carabinieri che indagano sull'accaduto però, riferiscono fonti dell'agenzia Agi, escluderebbero per il momento che l'aggressione sia riconducibile alla discriminazione razziale. L'aggressione, per quanto deprecabile, pare non essere stata ulteriormente aggravata da insulti o minacce di stampo razzista. Nei giorni scorsi, spiegano gli investigatori, la stessa auto sarebbe già stata segnalata dai residenti della zona per episodi analoghi di lanci di uova sui passanti.Uscita ...