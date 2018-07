Diretta Temptation Island 2018 stasera | il tradimento di Martina e il pianto di Giada

Temptation Island 2018/ Diretta e anticipazioni penultima puntata : previsto uno speciale sulle coppie! : Temptation Island 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:55:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Anticipazioni e Diretta penultima puntata : Lara chiede il confronto con Michael : TEMPTATION ISLAND 2018, cosa accadrà nella quarta puntata, in onda questa sera 30 luglio? Un tradimento, due falò di confronto e l'inizio dei weekend da sogno. Nella nuova puntata di TEMPTATION ISLAND 2018, penultimo appuntamento di questa edizione, si metterà davvero molto male per la coppia composta da Lara Rosie Zorzetto e Michael Di Giorgio. La ragazza chiederà alla produzione di porre il fidanzato in una situazione nella quale crederà ...

Temptation Island 5 quarta puntata 30 luglio 2018 : anticipazioni e Diretta : “Temptation Island”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.prosegui la letturaTemptation Island 5 quarta puntata 30 luglio 2018: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2018 08:00.

