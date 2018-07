Dimagrire in spiaggia | gli esercizi che puoi fare anche tu

dilei

(Di lunedì 30 luglio 2018) Se pensi che le vacanze al mare siano solo sinonimo di pomeriggi da passare stesa al sole, aperitivi al tramonto e bagni rilassanti (magari a bordo di un materassino), ti stai sbagliando di grosso. Il mare è prima di tutto un luogo ideale dove rimettersi in forma: iodio e acqua salta sono una combinazione perfetta per accelerare il metabolismo e drenare i tessuti. Con pochi, ma ripetuti con costanza tutti i giorni, manterrai i muscoli tonici e il fisico asciutto. Approfitta del bagno in mare per scolpire gli addominali. Con l’acqua all’altezza del petto, alza una gamba per volta cercando di portare i piedi fuori dall’acqua. Dopo 15 ripetizioni a destra e altrettante a sinistra concediti una breve pausa, e poi ricomincia per altre due serie. Un altroo consiste nel sollevare le ginocchia, portandole al petto.in questo caso, fai tre serie da ...