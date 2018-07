Dignità senza fiducia

Dl Dignità - Di Maio : In settimana riusciamo a votarlo senza fiducia : Teleborsa, - " Io credo che questa settimana riusciamo a votarlo senza fiducia ". E' ottimista il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , parlando del decreto dignità che da oggi è all'...

I sindacati bocciano il decreto Dignità : "Senza coraggio e vergognoso sui voucher" : ROMA - Non c'è pace per il decreto dignità , appena licenziato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera. E atteso per il voto di lunedì in Aula. I sindacati ne apprezzano le intenzioni: la ...

Decreto Dignità - il Pd ligure : 'Senza nostro emendamento il porto rischia di bloccarsi' : ... Serracchiani e altri del Pd, emendamento che tutela il lavoro interinale in porto, senza il quale l'attività stessa, quindi la vita e l'economia del porto, rischiano di bloccarsi". Lunardon e ...

Dl Dignità : Moretti (Pd) - da Salvini dichiarazioni senza senso su imprenditoria veneta : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - “Zaia contesta il Decreto dignità e dichiara di aver portato le istanze degli imprenditori veneti al Governo? Le risposte sono due: o non conosce quali sono davvero le loro esigenze oppure non gode di troppa popolarità tra i ministri, neanche tra quelli del suo partito

Dl Dignità - incentivi e voucher : senza causale assunzione dopo 12 mesi : l ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio annuncia 300 milioni di incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei contratti a termine -

Dl Dignità : Franceschi (Grafica Veneta) - senza modifiche meno posti di lavoro : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - "E' ora di mettere da parte le polemiche che non producono nulla, di finirla con i proclami alla Renzi e di cominciare seriamente ad operare per costruire qualcosa di nuovo. Sono iniziate le audizioni delle parti sociali e c’è la seria possibilità di migliorarlo ascolta

"Così è morto Francesco". Senza pietà e senza Dignità. Qualche giorno fa aveva compiuto 22 anni : ... originario di Gagliano del Capo e residente a Melissano era conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue frequentazioni con personaggi legati alla criminalità e al mondo dello spaccio di sostanze ...

“Così è morto Francesco”. Senza pietà e senza Dignità. Qualche giorno fa aveva compiuto 22 anni : Il rinvenimento del cadavere intorno alla mezzanotte. Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunità. abitato. Una vera e propria esecuzione sembrerebbe essere quella di Francesco Fasano, 22 anni compiuti il 19 luglio scorso. Un altro omicidio in paese dopo quello del 27 marzo in cui fu ammazzato Manuele Cesari.Ucciso ...

Dl Dignità - precari Nestlè Benevento : noi prime vittime senza lavoro : Il gruppo di precari su twitter ha denunciato di aver perso il lavoro stagionale proprio per effetto del decreto Dignità. Una protesta rilanciata dal Pd, con il segretario Maurizio Martina che su ...

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (4) : (AdnKronos) - Questo decreto insomma, concludono Finco e Piovesana, "riporta le lancette della normativa ad un tempo e ad un lavoro che non ci sono più. E cancella in un sol colpo un percorso riformista bipartisan, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, Maurizio Sacconi e del Jobs Act, che in quest

Dl Dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (2) : (AdnKronos) - Oltre 600 imprenditori e manager delle risorse umane hanno affollato il doppio appuntamento. Una partecipazione ampia, che misura l’esigenza di capire come la nuova normativa inciderà nell’organizzazione quotidiana del lavoro in azienda, con la preoccupazione per i costi aggiuntivi, l’

