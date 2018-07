Digimon Survive arriverà in occidente nel 2019 per PS4 | Xbox One | Switch e PC

eurogamer

(Di lunedì 30 luglio 2018) Bandai Namco Entertainment Europe e WITCHCRAFT annunciano, un nuovo GDR tattico d'avventura per PS4,One, Nintendoe PC, già visto in azione in alcuni video in occasione di un livestream tenutosi a Tokio.Celebrando il 20° anniversario dell'anime dipresenta una nuova avventura ambientata in un mondo misterioso con personaggi creati da Uichi Ukumo e una colonna sonora composta dall'acclamato Tomoki Miyoshi.vede un nuovo gruppo di adolescenti, guidato da Takuma Momozuka, perdersi durante un campeggio organizzato dalla scuola, per ritrovarsi in uno strano e nuovo mondo, pieno di mostri e pericoli.Read more…