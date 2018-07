Dieta mediterranea : resiste al Sud e negli over 50 - ma sono i più istruiti a seguirla : Si fa presto a dire Dieta mediterranea. Ormai il modello alimentare più famoso al mondo non è più così scontato. Da diversi anni infatti diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che la Dieta mediterranea rischia di diventare un bel ricordo soprattutto nei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Ecco perché al tempo della globalizzazione alimentare è prioritario capire chi sono le persone che ancora conservano ...

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) – Fin dagli anni ’50 si è guadagnata il titolo di “scudo salvavita” contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo ‘appeal’: a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nostro Paese rispetto al Nord, e le persone con un livello di istruzione maggiore. Inoltre, gli uomini mostrano una ...

Psoriasi e alimentazione : la Dieta mediterranea può ridurre i sintomi della malattia : La Psoriasi è una malattia cutanea non contagiosa, ad andamento cronico e recidivante, le cui cause restano in parte misteriose. Numerosi fattori sembrano essere coinvolti nella sua eziopatogenesi: predisposizione genetica, sistema immunitario (in particolare alcune interleuchine), presenza di malattie infiammatorie e/o autoimmuni (artrite reumatoide, celiachia, morbo di Chron, etc.), diabete, sindrome metabolica, obesità, ma persino stress e ...

Attacco alla Dieta mediterranea / "Siamo alla follia" - il ministro dell'agricoltura respinge ogni critica : Attacco alla dieta mediterranea, "Siamo alla follia": parla il ministro dell'agricoltura Gian Marco Centinaio. L'Onu e l'Oms hanno portato avanti una battaglia contro i grassi saturi, ma...(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:25:00 GMT)

Alimenti - Prandini : “Basta fake news sui prodotti della Dieta mediterranea” : “Dobbiamo difendere la dieta mediterranea dalle informazioni scorrette e dalle fake news che circolano a livello internazionale e che colpiscono Alimenti importanti per la tavola degli italiani, mettendo a rischio la loro salute e danneggiando l’economia del Paese”. È quanto afferma Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia e vice presidente nazionale, in occasione dell’assemblea regionale della Coldiretti a ...

Alimenti : Prandini - basta fake news su prodotti Dieta mediterranea (2) : (AdnKronos) - "Una delle più comuni notizie fasulle che si incontrano su internet – sottolinea la Coldiretti Lombardia - è quella relativa al latte che sarebbe dannoso perché è un alimento destinato all’accrescimento di cui solo l’uomo, tra gli animali, si ciba per tutta la vita. In realtà il latte

Alimenti : Prandini - basta fake news su prodotti Dieta mediterranea : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – ‘Dobbiamo difendere la dieta mediterranea dalle informazioni scorrette e dalle fake news che circolano a livello internazionale e che colpiscono Alimenti importanti per la tavola degli italiani, mettendo a rischio la loro salute e danneggiando l’economia del Paese”. è quanto afferma Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia e vice presidente nazionale, in occasione ...

Alimenti : Prandini - basta fake news su prodotti Dieta mediterranea (2) : (AdnKronos) – “Una delle più comuni notizie fasulle che si incontrano su internet ‘ sottolinea la Coldiretti Lombardia – è quella relativa al latte che sarebbe dannoso perché è un alimento destinato all’accrescimento di cui solo l’uomo, tra gli animali, si ciba per tutta la vita. In realtà il latte di mucca, capra o pecora rientra da migliaia di anni nella dieta umana, al punto che il genoma si è ...

Salute : la Dieta mediterranea potrebbe ridurre l’osteoporosi : Seguire una dieta mediterranea potrebbe ridurre la perdita ossea nelle persone che soffrono di osteoporosi, secondo un nuovo studio dell’University of East Anglia. Lo studio dimostra che attenersi ad una dieta ricca di frutta, verdure, noci, cereali integrali, olio di oliva e pesce, riducendo il consumo di latticini e carne, con un consumo moderato di alcol, può ridurre la perdita ossea nel femore in soli 12 mesi. Lo studio è la prima prova ...

La Dieta mediterranea regina del Summer Fancy Food 2018 : “Calabria: si mangia bene e si vive a lungo!”: è stato questo il tormentone dell’edizione numero 64 del Summer Fancy Food, al “Javits Center di New York City” sede della fiera dedicata alle specialità alimentari e alle bevande, più grande ed importante del Nord America ed attualmente ritenuta da molti addetti ai lavori la più importante al mondo, dove la Calabria è stata ben rappresentata da 16 aziende e confermandosi come Regione ...

La Dieta mediterranea è la migliore? Scopriamolo insieme alla dietista! : Il consumo di carne rossa e vino è limitato rispetto alle diete di altre zone del mondo. Per garantire l'apporto di grassi, tra i popoli del Mediterraneo si è diffuso il consumo di olio d'oliva , che ...

Summer Fancy Food 2018 : la Calabria patria della Dieta mediterranea con 16 Aziende A New York : Dopo il grande successo al Summer Fancy Food di New York della scorsa edizione, la Regione Calabria torna al “Javits Center di New York City”, sede della fiera dedicata alle specialità alimentari e alle bevande più grande ed importante del Nord America ed attualmente ritenuta da molti addetti ai lavori la piú importante al mondo, rappresentata da ben 16 Aziende e confermandosi come Regione Italiana trendsetter. Un Summer Fancy Food molto ...