Dieta dell’aceto di mele | tre giorni per depurarsi e dimagrire

(Di lunedì 30 luglio 2018) L’aceto di, la bevanda curativa di Ippocrate, ha innumerevoli effetti benefici e può favorire il dimagrimento, se accompagnato a un sano regime alimentare. Con il suo effetto digestivo e depurativo, l’aceto diè un alimento dalle virtù benefiche, non semplicemente un condimento, utile anche per favorire un regolare processo di dimagrimento. Le testimonianze del suo utilizzo sono antiche, risalendo fino alla Grecia di Ippocrate, riconosciuto come il padre della Medicina. Questa la definiva la bevanda curativa, utile in caso di ferite o piaghe. L’aceto disi ottiene grazie alla fermentazione degli zuccheri contenuti nel frutto da parte dei batteri del genere Acetobacter. La le varietà in commercio quella consigliata è di certo la biologica, che utilizza torsolo, polpa e buccia, senza filtrazione o pastorizzazione. L’aceto presenta soltanto 20 kcal per 100 gr, con ...