Di nuovo attuali i problemi di fotocamera per Samsung Galaxy S8 | situazione oggi 30 luglio

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sta tornando pericolosamente di moda un problema piuttosto diffuso per quanto riguarda i variS8 e S8 Plus in circolazione, a prescindere dal fatto che abbiate deciso di puntare su un modello brandizzato o meno. Di recente, infatti, molti utenti qui in Italia stanno denunciando il bug riguardante la mancata messa a fuoco dellaposteriore. Si tratta di un'anomalia che abbiamo toccato con mano negli ultimi mesi sia con Asus (vedere per credere il caso dell'Asus ZenFone 3), sia con Huawei (il device più colpito in questo senso è stato il P10).Va detto che secondo diverse testimonianze l'anomalia sarebbe apparsa in seguito al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, inducendo molti a credere che il problema per iS8 e S8 Plus sia di natura software. Ipotesi non praticabile, sia perché in passato abbiamo già affrontato il tema, ancor prima che ...