Di Maio | no a uso razzismo contro governo

Ilva - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di almeno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

'Italia come Venezuela di Chavez' e Di Maio a pugno chiuso : è ironia sul post di +Europa : La Politica ormai si fa sempre più sui social network e pressoché tutti i movimenti e partiti ricorrono sempre più spesso a post con immagini provocatorie per suscitare l'attenzione del popolo della rete, molto spesso riuscendo nell'intento di creare discussione [VIDEO] sui temi proposti, ma in alcuni casi ottenendo anche il risultato di avere numerose reazioni polemiche e ironiche. In questo senso può rientrare anche un post uscito su Facebook ...

Decreto dignità : sull'uso dei voucher si riapre lo scontro Salvini-Di Maio : Mentre si aspetta il testo del Decreto dignità approvato dal governo la scorsa settimana, che non è ancora stato firmato dal Presidente della Repubblica, riemergono le tensioni tra la Lega e il ...

DI Maio RETWITTA JERRY CALÀ "LIBIDINE COI FIOCCHI!"/ "Renzi usò miliardi per le banche - i soldi si trovano..." : Luigi Di MAIO retweetta JERRY CALÀ: "libidine coi fiocchi". Il ministro del Lavoro apprezza un post dell'artista a sostegno del Governo M5s-Lega, ecco le sue parole(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Come si è concluso l'incontro tra Di Maio e le società dei fattorini digitali : Tutti soddisfatti, anche se la partita vera deve ancora cominciare. L'incontro convocato per lunedì 18 giugno dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio con alcune delle società che operano nel food delivery in Italia si è concluso con la proposta di Di Maio di aprire un tavolo tra i riders e le piattaforme digitali per costruire un nuovo modello di contratto che garantisca diritti e tutele ai ...

Di Maio contro Salvini sul tetto all'uso di contanti : Di Maio contro Salvini sull’abolizione del tetto all'utilizzo dei contanti nei pagamenti. Abolizione del limite all'uso dei contanti solo adombrata per la verità dal ministro dell’Interno durante il suo intervento presso l’assemblea di Confesercenti. "Nel contratto questo punto non c’è" ha detto questa mattina il ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro Luigi Di Maio intervistato da Rtl 102.5. Secondo Di Maio è meglio piuttosto lavorare ...

Aquarius - la Francia a muso duro : "La linea dell'Italia fa vomitare". Di Maio : "Proprio loro?" : La linea tenuta dal governo italiano sul caso Aquarius "fa vomitare". A dirlo, nel corso di un’intervista all’emittente francese Public Sénat, è stato il portavoce di En Marche...

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - "Governo disinnescherà clausole di salvaguardia" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:08:00 GMT)

