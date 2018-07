: Di Maio:nessuna pressione su Dl Dignità - TelevideoRai101 : Di Maio:nessuna pressione su Dl Dignità - malikapollo : @Mov5Stelle Luigi DI Maio ha detto che non c'è stata nessuna aggressione, perchè le aggressioni razziste sono una i… - Ele_9510 : RT @leftiscooler: Il giorno dopo l’aggressione a #DaisyOsakue per Di Maio non c’è nessuna emergenza razzista. La famosa anima di sinistra… -

"In questo decreto non c'è nessun interesse di partito, non ci sono commi nascosti che celano qualche vergogna, non ci sono favori a nessuno". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico,Di,intervenendo nell'Aula della Camera nel corso della discussione generale ul dl."Questo decreto- ha detto -non è nato dalle pressioni del Fmi, della Bce,della Commissione Ue,di qualche Paese e ente straniero.E' stato osteggiato da informazioni false che hanno terrorizzato gli imprenditori".(Di lunedì 30 luglio 2018)