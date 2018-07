Di Maio | Non c' è allarme razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare

Di Maio : "Non c'è allarme razzismo" : 9.00 "Non credo ci sia un allarme razzismo, si sta usando questo argomento perchè chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su La7. E sulla Tav afferma: "Se il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino vuole fare un referendum, noi non ci sottrarremo". E sull'Ilva: "Troppe sigle oggi al ...

Luigi Di Maio : "La Tav è un'opera vecchia - non ci sottraiamo a un referendum". Ma la Lega compatta : "Si deve fare" : Luigi Di Maio torna a mostrarsi molto scettico a proposito della Tav. Il ministro, intervenendo a Omnibus su La7, afferma: "I cittadini della Val di Susa ci dicono che non c'è la possibilità di fare quell'opera perché è vecchia. Quando abbiamo fatto il contratto di governo con la Lega ci siamo detti che la Tav è un'opera che va totalmente ridiscussa. Non ci sottrarremo comunque a un referendum". Di Maio spiega: ...

Ilva - Di Maio : tavolo non è club privato : 18.30 Il tavolo sull'Ilva "è stato convocato perché ArcelorMittal ha chiesto di poter illustrare a tutti gli stakeholder le proprie proposte.Per me hanno diritto a partecipare tutte le rappresentanze dei cittadini coinvolti, incluse le associazioni e i comitati che in questi anni hanno svolto un ruolo essenziale". Così il ministro Di Maio. "Non è stato convocato -dice- per trasformarsi in un club privato". E "chi preferisce può liberamente ...

