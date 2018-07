Di Maio | no allarme razzismo | lo usano contro Salvini

Di Maio : "Non c'è alcun allarme razzismo" : Secondo Luigi Di Maio non c'è nessun allarme razzismo in Italia e chi lo dice lo fa solo per attaccare politicamente il ministro dell'Interno Matteo Salvini.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spiega che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra".L'opposizione attacca Salvini "considerandolo di estrema destra" ma secondo Di Maio "queste ...

Ilva - allarme ambientalisti. Di Maio stoppa Grillo : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica

