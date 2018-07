Decreto dignità | occorrerà la tessera sanitaria per usare le slot

Sondaggi Politici/ Decreto dignità piace al 48% degli italiani - ma imprenditori e disoccupati lo bocciano : Sondaggi Elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. "Il voto cattolico non sposta più", spiega Mannheimer(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Giorgia Meloni - ultimatum a Matteo Salvini : 'Decreto dignità - come il peggio della sinistra' : Principi di base condivisibili da chiunque, modello "vogliamo la pace nel mondo", ma poi codificati in modo ridicolo o addirittura dannoso'.

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del Decreto dignità e la legge di Bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

SONDAGGI POLITICI/ Decreto dignità : convince la delocalizzazione - bocciata la stretta sui contratti a termine : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. "Il voto cattolico non sposta più", spiega Mannheimer(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Confartigianato Cuneo su Decreto dignità : 'PMI a rischio' : E proprio alle piccole e medie imprese, da sempre asse portante dell'economia nazionale e locale, che la Politica dovrebbe prestare maggiore attenzione, peraltro in aderenza ai dettami europei dello ...

Come cambiano i contratti a termine con il Decreto dignità : Forse Di Maio esagerava nel dire che "con il decreto dignità arriva la Waterloo del precariato", ma è indubbio che il primo provvedimento del governo giallo-verde in materia di lavoro vada in direzione...

Dl dignità - sindacati critici a metà | Camusso : non è all'altezza del nome - è Decreto Di Maio : Per i sindacati il provvedimento ha "luci e ombre": bene ilcontrasto alle delocalizzazioni e alla ludopatia, meno bene il ritornodei voucher. Durissima Susanna Camusso: "La mia sensazione è che ildecreto non sia all'altezza di usare il nome dignità".

Decreto dignità : la battaglia dei voucher arriva in Aula : La battaglia dei voucher si sposta da lunedì nell'Aula di Montecitorio. Le commissioni hanno concluso l'altro ieri l'esame del Decreto «Dignità» approvando alcune modifiche, tra le quali appunto una ...

Dl dignità - lunedì il Decreto arriva in Parlamento ma le critiche non si arrestano : Bocciato dai sindacati il ritorno dei voucher - Sui voucher la Camusso va giù pesante e li definisce "una schifezza", mentre va avanti la battaglia , dopo il referendum dell'anno scorso promosso dal ...

Decreto dignità - ignorando storia e teoria economica : Se l'economia nazionale cresce meno della media europea , meno 13 punti di PIL tra il 2007 e il 2016, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nella politica economica e nella politica del lavoro del ...

I sindacati bocciano il Decreto dignità : "Senza coraggio e vergognoso sui voucher" : ROMA - Non c'è pace per il decreto dignità , appena licenziato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera. E atteso per il voto di lunedì in Aula. I sindacati ne apprezzano le intenzioni: la ...

