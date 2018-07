De Laurentiis | ' Cristiano Ronaldo? Un giocatore a fine carriera'

Juventus-Cristiano Ronaldo - De Laurentiis avverte : “operazione pericolosa…” : Il Napoli si prepara ad essere protagonista nella prossima stagione, nelle prossime ore dovrebbe esserci nuovi colpi per Carlo Ancelotti. Nel frattempo il presidente De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Verità, l’argomento è stato Cristiano Ronaldo: “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in Portogallo e in quei giorni ...

De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo : la trattativa col Napoli - l’età che avanza ed i rischi per la Juventus : De Laurentiis ha parlato ancora una volta di Cristiano Ronaldo, svelando tutte le sue perplessità in merito all’affare messo a segno dalla Juventus De Laurentiis show su Cristiano Ronaldo, dalla trattativa col Napoli ai rischi per la Juventus nell’acquistare un calciatore in là con gli anni. “Ronaldo ha al suo fianco quello che è forse il più intelligenti dei procuratori sportivi. Ero stato con lui a colazione in ...

Napoli - la verità di De Laurentiis su Cristiano Ronaldo : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il patron parla a 360° di un affare che poteva essere e che non è stato, spiegando nel dettaglio modalità e motivazioni

De Laurentiis svela : "Ecco perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come dovrà essere la nuova stagione del Napoli e dopo aver annunciato Carlo Ancelotti ha ora voglia di rinforzare la rosa da mettere nelle mani dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Il numero uno degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha svelato come Jorge Mendes gli abbia offerto Cristiano Ronaldo: "Con Jorge Mendes c"è uno splendido rapporto di collaborazione e ...

DE Laurentiis - NO A CRISTIANO RONALDO-NAPOLI : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

De Laurentiis : «Cristiano Ronaldo al Napoli? Operazione troppo complessa» : Il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della possibilità - poi sfumata - di vedere il portoghese sotto il Vesuvio. L'articolo De Laurentiis: «Cristiano Ronaldo al Napoli? Operazione troppo complessa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - De Laurentiis spiega : “ecco perchè non ho preso Cristiano Ronaldo” : Napoli, De Laurentiis ha svelato i motivi che l’hanno portato a non acquistare Cristiano Ronaldo nonostante l’amicizia con Mendes Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato il motivo del mancato assalto a Cristiano Ronaldo. Il patron partenopeo, parlando a Radio Kiss Kiss, ha analizzato le calde ore di mercato nelle quali avrebbe potuto piazzare il colpo: “Mendes è un amico, siamo stati a casa sua a parlare ...

Napoli - De Laurentiis : "Vi spiego perché non ho preso Cristiano Ronaldo" : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Ansa Il presidente fra i tifosi, il presidente coi bambini, il presidente in full immersion col Napoli. Aurelio De Laurentiis completa l prima settimana ...

CRISTIANO RONALDO AL NAPOLI - NO DI DE Laurentiis/ Jorge Mendes lo ha proposto in primavera - poi... : CRISTIANO RONALDO al NAPOLI, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis ha detto no/ ADL : “Mendes lo ha proposto - ma saremmo falliti” : Cristiano Ronaldo al Napoli, De Laurentiis ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:34:00 GMT)

Napoli - clamorosa rivelazione di De Laurentiis : “ho trattato Cristiano Ronaldo” : Il Napoli poteva avere Cristiano Ronaldo. Tutto è nato dall’ottimo rapporto fra il procuratore Jeorge Mendes ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Quando a Maggio il divorzio fra CR7 e il Real Madrid si era di fatto consumato, l’agente ha prospettato al presidente del Napoli la possibilità del clamoroso trasferimento. Dopo un paio di chiacchierata tra il vertice dei partenopei e l’entourage del calciatore il tutto si è fermato: ...

Clamoroso : offerto Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis dice no : 'C'è chi dice no'. Così il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina su Cristiano Ronaldo , pronto ad abbracciare il popolo della Juventus: ' Mendes lo aveva offerto al Napoli prima che alla Juventus visto il legame con Ancelotti, ma De ...

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

Ronaldo - De Laurentiis : 'Welcome cristiano! Più sale e più pepe' : 'Welcome cristiano! Più sale e più pepe'. Lo scrive su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dando il suo benvenuto al nuovo attaccante della Juventus, il cinque volte Pallone d'Oro ...