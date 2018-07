De Laurentiis contro la Juve | ' CR7 colpo pericoloso | le si ritorcerà contro Sarri

De Laurentiis : “CR7? Trovata di marketing. E l’ingaggio folle può ritorcersi contro la Juve” : «La Juve ha fatto una bella...“mossa propagandistica” per tutto il gruppo Fca, diciamo così», il commento del patron del Napoli sull'affare CR7. L'articolo De Laurentiis: “CR7? Trovata di marketing. E l’ingaggio folle può ritorcersi contro la Juve” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Furia De Laurentiis contro la Lega : nel mirino il calendario della Serie A : De Laurentiis non ci sta e tuona contro il calendario del prossimo campionato di Serie A, nel suo mirino la Lega “Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo”. Il presidente del ...

Napoli - De Laurentiis risponde alle curve dopo gli striscioni contro di lui : Napoli, De Laurentiis ha risposto ai suoi stessi tifosi dopo che questi ultimi hanno esposto striscioni duri contro il patron “Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale. Ormai queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B”. ...

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della città, sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo Archeologico ...

Napoli contro De Laurentiis : striscioni sparsi per la città - offese a gogò - la piazza s’infiamma : De Laurentiis ricoperto di insulti da parte dei tifosi del Napoli che non accettano il mercato in tono minore di questa estate I tifosi del Napoli contro De Laurentiis. Nonostante i buoni risultati delle ultime stagioni, i supporters partenopei si sarebbero aspettati una campagna di rafforzamento notevole in questa estate, per andare all’assalto dello scudetto. Invece sono rimasti delusi. Via il faro del gioco Jorginho ed il portiere ...

De Laurentiis tuona contro la Lega - : Aurelio De Laurentiis torna a criticare il sorteggio del campionato dopo la famosa fuga in motorino. Il presidente azzurro ha commentato a Dimaro il sorteggio, che vedrà la squadra di Ancelotti ...

Napoli : il 1° agosto incontro De Magistris-De Laurentiis : incontro il primo agosto tra l’amministrazione comunale e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. A riferirlo è stato il sindaco Luigi de Magistris parlando dell’organizzazione delle Universiadi che prevedono l’utilizzo anche dello stadio San Paolo che deve essere oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento.L'articolo Napoli: il 1° agosto incontro De Magistris-De Laurentiis sembra essere il ...

De Laurentiis shock contro Sarri : “voleva smontare il Napoli” : Il presidente De Laurentiis ha parlato della decisione di sollevare dall’incarico di tecnico del Napoli mister Sarri “Questi giocatori gli hanno dato tanto, li ha violentati nei suoi fantastici allenamenti ma loro hanno sempre risposto alla grande. Poi, cosa ancor più grave, voleva smontarmi la squadra, portandola tutta in Inghilterra”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attacca il suo ex allenatore Maurizio ...

De Laurentiis contro tutti : Higuain massacrato - la Juventus “scippatrice” e le scommesse clandestine : De Laurentiis ha parlato del suo Napoli e del possibile arrivo di Cavani alla corte di Ancelotti, non sono mancate le staffilate alla Juventus Aurelio De Laurentiis, come sempre, senza peli sulla lingua. Il patron del Napoli, parlando alla Gazzetta dello sport, ne ha un po’ per tutti, partendo dal possibile arrivo di Cavani con staffilata ad Higuain: “Edinson guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Sarebbe grave screditare gli altri ...

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...