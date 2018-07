David Luiz | ' Sarri mi piace | voglio restare al Chelsea'

tuttosport

: #premiumsport #Juventus, il #Chelsea propone lo scambio #DavidLuiz - #Rugani. #calciomercato - PremiumSportHD : #premiumsport #Juventus, il #Chelsea propone lo scambio #DavidLuiz - #Rugani. #calciomercato - dnpanchal1234 : RT @Irishblue78: David Luiz clarifies Chelsea future now Maurizio Sarri's replaced Antonio Conte - LicenzaAntonio : @NapoliOutsider Secondo me anche quello ha contribuito. Leggevano tutti di Vidal, David Luiz e Benzema, e siccome o… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) LONDRA - ' Sono tornato per rimanere. Quando ho deciso di tornare qui era per vincere la Premier e fare di nuovo qualcosa col, per cui sono felicissimo qui '.non ha alcuna ...