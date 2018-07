Darmian al Napoli? Ultime notizie | De Laurentiis punta su Matteo | ma solo in prestito

Napoli-Darmian - accordo possibile con lo United : Senza obbligo di riscatto , l'operazione dovrebbe essere fattibile secondo la Gazzetta dello Sport . Anche se l'ingaggio dell'ex Torino viaggia intorno a i 3,5 milioni di euro netti all'anno , un po' ...

Napoli - De Laurentiis : "Ho chiesto Darmian. Coppa Italia - Lega incapace" : Aurelio De Laurentiis torna a fare il punto sul mercato. Il presidente del Napoli, nel consueto appuntamento con Radio Kiss Kiss , ha infatti svelato alcune delle strategie e dei nomi che il club ...

De Laurentiis : 'Non solo Arias : il Napoli ha chiesto Darmian e ci piace Henrichs' : Napoli - Bocciato Yossouf Sabaly , 25enne terzino senegalese del Bordeaux infortunatosi al Mondiale che non ha superato le visite mediche , il Napoli continua a cercare un terzino. Sono così risalite ...

Napoli - tre nomi in corsa per la corsia destra : nuovo affondo per Darmian : Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli , scrive la Gazzetta dello Sport. Per Sabaly gli esami clinici non sono andati come si sperava e probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento. Il Napoli proverà a riaprire la pista Santiago Arias del Psv Eindhoven, anche se ...

Napoli - c'è Darmian nel mirino di Ancelotti : Dopo il no a Sabaly e con Arias vicino all'Atletico, l'esterno dello United diventa il candidato principale per la fascia destra: occhio anche a Meunier, Laxalt e Henrichs