Daremo filo da torcere alla Juve

F1 - Ricciardo impaziente in vista del Gp del Canada : “Daremo del filo da torcere a chi ci precede in classifica” : Daniel Ricciardo ha parlato in vista del Gp del Canada, sottolineando di voler ottenere un altro ottimo risultato dopo la vittoria a Monaco Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Photo4 / LaPresse Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante ...