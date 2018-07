Dalla Spagna | Kovacic e il Real ai ferri corti | Juve alla finestra

Dalla Spagna - Marlos verso la Roma : Roma, 29 LUG - Il 30enne Marlos è il giocatore scelto Dalla Roma, dopo la rinuncia a Malcom, passato al Barcellona dal Bordeaux. Lo rivela il Mundo deportivo. Il giocatore dello Shakhtar è in possesso ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione Dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Mille migranti soccorsi Dalla Spagna : 15.23 Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi Mille migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Le imbarcazioni soccorse sono state oltre 60, per la maggior parte gommoni. Il giro di vite in Libia rende ora più difficile raggiungere le coste italiane e ora molti migranti tentano altre rotte, per lo più dalle coste algerine o marocchine in direzione della Spagna.

Dalla Spagna : Pjanic non rinnova con la Juve - il Barcellona insiste : Rivelazione di mercato che arriva direttamente Dalla Spagna: il Barcellona non ha mollato la presa sul centrocampista bianconero Miralem Pjanic , anzi. Secondo quanto si apprende da Sport , i blaugrana, nella figura del presidente Josep Bartomeu, ha incontrato Fali Ramadani, da qualche giorno nuovo agente del bosniaco. Che negli scorsi giorni avrebbe rifiutato il rinnovo con la ...

Calciomercato Lazio - che colpo in arrivo Dalla Spagna : Lotito rinforza la rosa di Inzaghi : Primi contatti positivi tra la Lazio e il Siviglia per Correa, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca nella trattativa per l’ex Samp La Lazio continua a cercare il sostituto di Felipe Anderson e, stando alle ultime indiscrezioni, pare lo abbia già trovato. Parliamo di Joaquin Correa, giocatore del Siviglia con un passato in serie A alla Sampdoria. Primi contatti positivi tra le parti, con la trattativa partita ...

Calciomercato Roma - incredibile voce Dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...

L'agente di Malcom : Bloccati dal Bordeaux - vogliamo la Roma. Ma Dalla Spagna... : ROMA - Se la Roma vuole Malcom, Malcom vuole la Roma . Almeno così avrebbe assicurato lo staff del brasiliano, secondo quanto riporta il giornalista Andersinho Marques di Premium Sport. Sarebbe quindi solo il Bordeaux il responsabile del blocco del trasferimento aereo del giocatore nella capitale. 'Hanno fermato l'operazione, volevamo venire a Roma ma ci hanno fermato. ...

Calciomercato - Dalla Spagna : "Pogba rivuole la Juventus" : Marca rivela il forte desiderio del centrocampista francese di vestire nuovamente il bianconero, spinto dall'approdo a Torino di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus - la bomba Dalla Spagna : ecco la decisione di Pogba : Sono ore calde per il Calciomercato della Juventus, dopo il colpaccio Cristiano Ronaldo in arrivo altre trattative in entrata ed uscita. Nel frattempo nuova bomba dalla Spagna, Pogba avrebbe deciso di tornare in bianconero, dopo “due anni tristi al Manchester United” l’intenzione è trasferirsi nuovamente in Italia. “L’operazione non e’ semplice – sottolinea Marca – pero’ la Juventus e’ il club in cui Pogba ha mostrato il suo ...

Dalla Spagna : 'Kovacic non cambia idea e chiede a Lopetegui di lasciare il Real Madrid' : LONDRA, INGHILTERRA, - Eden Hazard non lascerà il Chelsea nemmeno di fronte a un'offerta vicinissima ai 190 milioni di euro: Roman Abramovich ha alzato il muro e così, secondo il 'Sunday Mirror', si ...

Dalla Spagna : Inter - Vrsaljko si avvicina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Maltempo : tecnici Dalla Spagna per riparare l’opera di Valdes : La suggestiva scultura di Manolo Valde’s, “Pamela”, sul pontile di Tonfano, in Versilia, danneggiata dal fortunale dei giorni scorsi sarà riparata già domani. Lo comunica il Comune di Pietrasanta. Gli assistenti del maestro spagnolo, venuti appositamente da Valencia (Spagna), interverranno sull’opera sino a completare l’operazione domenica mattina. Sarà chiuso solo lo spazio circostante la scultura monumentale, ...

Inter - Dalla Spagna : Icardi nel mirino del Real Madrid - pronti 100 milioni : Icardi NEL mirino- Suona l’allarme in casa Inter. Dopo la prima sconfitta in amichevole contro il Sion, e il ko di Nainggolan, i nerazzurri potrebbero esser travolti da un nuovo caso Icardi. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Marca“, il Real Madrid starebbe pensando concretamente all’attaccante argentino. Icardi potrebbe rappresentare il potenziale sostituto di […] L'articolo Inter, dalla Spagna: ...

Ad "Acqui in palcoscenico" la danza Dalla Spagna : ACQUI TERME - Dopo il successo dei primi spettacoli che ne hanno segnato l'apertura, il Festival prosegue con i prossimi appuntamenti che presentano le danze di alcune nazioni. Due quelle presenti prossimamente sul palcoscenico del Teatro ...