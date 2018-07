Dall Europeo sfiorato al futuro | ora la piccola Italia chiede più spazio

Parte domani Dalla Costa Smeralda il tour europeo di Jason Derulo - re del rhythm and blues : Con il grande concerto di Jason Derulo a Cala di Volpe in Costa Smeralda si apre domani 29 luglio il tour europeo dell'artista. La star del rhythm and blues, cantautore e ballerino statunitense, ...

Sovrapprezzi Tiscali sul roaming europeo : ecco le soglie concesse Dall’AGCOM : Tiscali si aggiunge alla lista dei gestori telefonici che si accingono ad applicare Sovrapprezzi ai servizi di roaming internazionali nell'arco dei 12 mesi successivi al 31 luglio 2018, così come previsto dalla normativa dell'Unione Europea 2015/2120. La novità, che ha visto di recente coinvolta anche la Fastweb, predispone un tetto massimo di soglie applicabili (IVA esclusa), che vi riassumiamo nello schema a seguire: 3.2 cent/minuto sulle ...

Europeo donne U19 : Italia sconfitta Dalla Germania : La nazionale femminile under 19 è stata eliminata dall’Europeo. Le ultime speranze delle Azzurrine si infrangono contro la Germania che si impone 2-0, mentre nell’altro match l’Olanda esce sconfitta dal confronto con la Danimarca (3-1). In semifinale accedono le compagini tedesca e danese, per migliore differenza reti.L'articolo Europeo donne U19: Italia sconfitta dalla Germania sembra essere il primo su CalcioWeb.

A venti anni Dall'euro tocca al socialismo europeo dare una speranza di futuro : Il primo gennaio del 2019 la moneta unica europea compirà ufficialmente venti anni. Infatti fu introdotta nei mercati finanziari nello stesso giorno del 1999 anche se iniziò a circolare tre anni dopo, nel 2012. Il 2019 sarà però anche l'anno delle elezioni europee, le più difficili di sempre, elezioni che, secondo qualcuno, potrebbero persino essere le ultime della storia europea. Le forze sovraniste delle ...

BRUXELLES " Diabete di TIPO 1 - iniziativa organizzata Dall'eurodeputato Nicola Caputo al Parlamento Europeo : Esito finale della giornata la proposta avanzata dall'Europarlamentare Nicola Caputo di dar vita ad una "Coalizione per il Diabete" che riunisca tutti gli attori , scienza, istituzioni, imprese, ...